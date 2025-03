Se supo cómo fue el encuentro del Kily González y un miembro clave del Consejo del Fútbol de Boca

El presente de Boca Juniors sigue marcado por la incertidumbre tras la temprana eliminación en la Copa Libertadores, lo que dejó en el ojo de la tormenta tanto al cuerpo técnico como a la dirigencia. Si bien Fernando Gago continúa al frente del equipo, las dudas sobre su continuidad no cesan y, en medio de este clima de tensión, un hecho llamó poderosamente la atención: la presencia de Raúl Cascini en el predio de Unión de Santa Fe, muy cerca del Kily González .

Días después del fracaso en el certamen continental, el integrante del Consejo de Fútbol del Xeneize viajó para acompañar al equipo de Reserva que debía disputar su encuentro ante Unión. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una visita de rutina, se convirtió en el detonante de una serie de especulaciones, ya que Cascini no suele asistir a estos encuentros y, mucho menos, en un momento tan delicado para el club.

Según fuentes cercanas, González se encontraba en el lugar como es habitual cuando el equipo de Reserva de Unión juega de local. No obstante, la situación llevó a que se viralizara la versión de que había existido una reunión con Boca para discutir su posible llegada.

Kily 2.jpg Kily González suena en Boca

Qué dijo el Kily González sobre una posible ida a Boca

Ante la creciente ola de rumores, el propio Kily González salió al cruce de las versiones y desmintió cualquier tipo de contacto con Boca: "Yo siempre dije lo mismo, en el fútbol y en la vida hay rumores de todo tipo. ¿Ustedes creen que, en la situación que estoy pasando deportivamente, voy a estar pensando en Boca? Es una falta de respeto a la gente de Unión", manifestó en conferencia de prensa tras la victoria de su equipo ante Gimnasia.

Además, agregó: "No recibí ningún llamado. Creo que la gente que está en Boca me conoce y sabe de qué manera me manejo. Estoy muy comprometido con este club desde que llegué".

Si bien el Kily González se mostró molesto por la situación y dejó en claro que su prioridad es Unión, las especulaciones siguen vigentes y su nombre quedó instalado como una de las opciones en caso de que Boca decida un cambio de rumbo.