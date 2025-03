El plantel de Boca tomó una inesperada decisión tras el partido con Rosario Central

El triunfo llegó en un momento determinante, no solo por la necesidad de sumar en el torneo local, sino también para calmar la tensión que se generó tras la eliminación en la fase 2 de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima. Sin embargo, esto no quitó que los jugadores de Boca tomaran una fuerte e inesperada decisión. Es que los futbolistas del Xeneize no hablaron con la prensa tras la victoria frente a Rosario Central, algo que parece ser una decisión tomada desde todo el grupo. Claro que esta determinación no se trasladó a Fernando Gago, quien si habló en conferencia de prensa.