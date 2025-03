Otro DT le cerró la puerta a Boca: "Es una falta de respeto"

El Xeneize todavía no echó a Fernando Gago, pero la dirigencia busca alternativas pensando en lo que resta del certamen doméstico y el Mundial de Clubes.

Luego del triunfo del cuadro albirrojo por 1-0 ante Gimnasia, que representó la primera alegría de su equipo en el certamen doméstico, el estratega remarcó que no tiene intenciones de abandonar su lugar en el banco de suplentes: "¿Ustedes creen que en la situación que estoy pasando deportivamente, que no es la que me imagine desde que comencé la pretemporada en Uruguay, voy a estar pensando en Boca? Es una falta de respecto a la gente de Unión ".

A su vez, el ex entrenador canalla destacó que ninguna autoridad del Xeneize lo contactó telefónicamente para hacerle una propuesta: "Creo que la gente que está ahora allá me conoce, de qué manera me manejo. Yo estoy muy comprometido con este club desde que llegué, ojalá Dios quiera podamos mejorar en todo sentido para poder tener competencia".

Al mismo tiempo, aseguró que las especulaciones comenzaron desde que Diego Martínez abandonó el elenco azul y oro, pero que nunca hubo nada concreto: "Vuelvo a repetir, yo lo quiero a Unión, yo estoy muy a gusto acá. He recibido críticas de todo tipo y las acepto totalmente, me hago cargo, porque cuando el equipo no gana el primero que se hace cargo es el entrenador. Los rumores siempre van a estar, buenos y malos, pero mi cabeza está metida en esto más que nunca".

Eduardo Domínguez también le dijo que no al Xeneize

Otro que desmintió su eventual desembarco en Brandsen 805 fue Eduardo Domínguez, yerno de Carlos Bianchi y arquitecto de un aguerrido Estudiantes de La Plata que viene de ganarle 2-0 a River en el Monumental: "Ya pasaron siete técnicos, me parece que no les gusto mucho. ¿Les parece que voy a tener ganas de irme? Estoy cómodo y muy a gusto acá, tranquilo y bien".