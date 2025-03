El famoso ex delantero de Boca que se confesó hincha de River: trabaja en ESPN

Un ex futbolista que fue campeón con el xeneize se declaró hincha del millonario, el clásico rival.

El exfutbolista que ahora oficia de periodista en ESPN hizo una revelación: "Siempre fui hincha de River, pero me dediqué al fútbol al 100% y agradezco haber jugado en Boca , donde me fue bien y salí campeón" , sorprendió en la mesa y desató el aplauso de sus colegas.

Como son y que dicen los carteles que aparecieron contra los periodistas de ESPN en Buenos Aires

Esta semana la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apareció repleta de carteles con mensajes que calificaron como "mercenarios" a varios periodistas deportivos que trabajan en la cadena televisiva ESPN y, también, a Grupo Clarín. Llamativamente los afiches no contaron con un sello que determine quién es el responsable de enviar el mensaje.

Entre los periodistas que se mencionan y aparecen representados por imágenes individuales aparecen Pablo Gravellone, Gastón Edul, Daniel Avellaneda y Marcelo Sottile, como también el director de la cadena televisiva Juan Cruz Ávila. La campaña apareció en el medio de la disputa de opiniones por las Sociedades Anónimas Deportivas y las críticas al formato del torneo doméstico.

El periodista Avellaneda, del diario Clarín y Radio Rivadavia, se expresó a través de un video publicado en las redes sociales del la radio: "Apareció la Ciudad de Buenos Aires con afiches que pegaron en el centro, la Avenida Libertador, con las fotos y nombres de varios periodistas, entre ellos yo, con la palabra 'mercenario'. Yo ya olfateo de dónde viene el asunto porque nosotros somos críticos de lo que pasa en el fútbol argentino, principalmente en la AFA".

Y cerró: "Voy a seguir militando la libertad de los socios de los clubes que si quieren Sociedades Anónimas , ustedes no lo van a impedir, ustedes les ponen trabas, son máquinas de impedir. No me van a amedrentar, voy a seguir criticando el establishment, el mal manejo del arbitraje y este torneo de 30 equipos".