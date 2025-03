El árbitro del VAR explicó por qué no le dio el penal más polémico a Racing frente a San Lorenzo

Embed "ROBO"



Por el penal que no le cobraron a Racing en el partido ante San Lorenzo por el Torneo Apertura de Argentina. Lo toca abajo y el árbitro no fue ni al VAR, no sé qué mierda es lo que está viendo, son unos chorros hijos de re mil putas.

La bronca de Racing y la reacción de Costas

Tras la derrota, Gustavo Costas no ocultó su malestar en la conferencia de prensa. Más allá de reconocer que su equipo no tuvo su mejor actuación, el entrenador fue categórico sobre la decisión arbitral: "Lo del penal fue una vergüenza", lanzó sin rodeos. "Nunca van a ver el VAR con nosotros, lo tienen suspendido para nosotros. En la cancha no lo había visto, pero ahora que lo vi es un penalazo. No sé por qué no lo cobró", agregó.

Si bien el DT no quiso utilizar la polémica como única razón de la derrota, dejó en claro su enojo por la jugada que, en su visión, pudo haber cambiado el partido: "No soy de poner excusas. Tengo una calentura bárbara por haber perdido. No me gusta perder nada y menos los clásicos. Pero bueno, esas son excusas. Los chicos dieron todo lo que tenían que dar".

Racing 2.jpg Mauro Vigliano, árbitro del VAR en el partido de San Lorenzo y Racing

El impacto en el torneo y lo que viene

La bronca de Racing no quedó solo en las palabras de Costas. En redes sociales, hinchas y periodistas vinculados al club se sumaron al reclamo, señalando la inconsistencia del criterio arbitral y cuestionando el hecho de que el VAR no haya llamado a Tello para revisar la jugada con mayor detenimiento.

Para Racing, la derrota no solo significó perder un clásico importante, sino que también le impidió acercarse a la cima del campeonato. El equipo venía en alza tras su clasificación en la Copa Sudamericana, pero ahora deberá reponerse rápido para no perder terreno en la Liga Profesional.