A qué equipo fue a alentar Maravilla Martínez tras salir campeón con Racing

El fuerte reclamo de Maxi Salas a los dirigentes de Racing tras salir campeón

El Racing de Gustavo Costas sigue haciendo historia en el fútbol argentino con un presente de ensueño que es liderado por un entrenador hincha que le supo transmitir a sus jugadores esa filosofía. No hay puntos bajos en el plantel de la Academia, pero hay jugadores que sobresalen como el gran presente del delantero Maxi Salas, uno de los delanteros más influyentes para ganar la Recopa Sudamericana.

El futbolista llegó al club por pedido del entrenador para lograr un equipo con las fortalezas que hoy exhibe el equipo de Costas. En diálogo con el medio deportivo Tyc Sports, el delantero contó detalles sobre cómo se gestó su llegada a la institución y en qué condiciones arribó.

“Racing no me compró. Yo llegué libre al club. Nunca lo dije porque iba a esperar el momento justo para decirlo. Llegué libre al club, con el pase en mi poder. Racing no puso ni un mango”, contó el delantero y agregó: “Pedí un aumento cuando estaba Víctor (Blanco). Me había dicho que sí, que lo iba a tener. Pero bueno, después se fue, vino (Diego) Milito ahora. Veremos qué pasa”.

Lo cierto es que la Academia intentaría hacer un esfuerzo para cumplir con las exigencias del delantero que es un baluarte del elenco con el que disputó 59 partidos, anotando 10 goles y otorgando cinco asistencias. Sin embargo por fuera de las estadísticas el delantero aporta una entrega física incuestionable.