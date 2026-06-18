La polémica trama del enfrentamiento del plantel de Corea con la prensa de su país en pleno Mundial.

Comentarios fuera de lugar por parte de periodistas hacía la figura del capitán y un incidente con un dron espía encienden la interna en el país asiático.

El plantel de Corea del Sur que se encuentra disputando el Mundial 2026 tomo la tajante decisión de cortar toda comunicación no obligatoria con la prensa de su propio país. Todo a partir de que un micrófono abierto registrara a dos periodistas surcoreanos burlándose del servicio militar de Heung-min Son , capitán y figura del equipo.

El episodio estalló en Guadalajara, sede del campamento base del seleccionado asiático, y derivó en una fractura pública entre el plantel y los medios que lo acompañan en la Copa del Mundo. A ese conflicto se sumó un nuevo incidente en la previa al duelo ante México: un dron no autorizado sobrevoló el entrenamiento cerrado del equipo y fue derribado por la Guardia Nacional mexicana.

Las frases captadas por el micrófono apuntaron directamente al historial militar del delantero de 33 años: “¿Solo porque es el capitán corre como si fuera el líder de un pelotón militar?” y “Corre como si estuviera en el servicio militar, ¿es por ser el capitán? Y eso que ni siquiera hizo el servicio militar completo…”. Los periodistas pensaban que el micrófono estaba apagado mientras observaban al jugador durante los entrenamientos, previos al debut ante la República Checa.

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El audio se viralizó en pocas horas y tocó una fibra especialmente sensible en la sociedad surcoreana. En Corea del Sur, los hombres aptos deben cumplir un servicio militar de aproximadamente 21 meses, salvo excepciones vinculadas a logros deportivos de alto nivel. Son obtuvo una exención especial tras la medalla de oro conseguida con la selección en los Juegos Asiáticos de 2018, aunque en 2020, durante la pausa del fútbol europeo por la pandemia del COVID-19, completó un entrenamiento básico de tres semanas en un campamento de la Infantería de Marina en la isla de Jeju.

La reacción del plantel de Corea y el incidente del dron espía

La reacción del plantel fue inmediata. Los futbolistas se mostraron unidos en respaldo a su capitán y comenzaron a evitar el contacto con los medios surcoreanos en zonas mixtas, entrevistas individuales y cualquier actividad que no fuera exigida por la FIFA. El encargado de comunicación de la delegación reunió a los periodistas coreanos tras una conferencia y les llamó la atención, en un clima de tensión que trascendió el entorno interno del equipo.

La Asociación Coreana de Fútbol (KFA) también tomó posición y lamentó los comentarios registrados durante la práctica, al señalar que la filtración generó “conmoción y decepción” dentro del plantel. La KFA pidió a los medios un comportamiento más responsable y subrayó que su prioridad sería proteger al equipo durante la competencia. El conflicto derivó en una reunión entre los responsables de comunicación de la delegación y los periodistas coreanos acreditados, en la que se alcanzó una tregua de cara al partido ante México. Los periodistas ofrecieron disculpas a Son, que fueron aceptadas por el capitán.

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Con la tregua apenas consolidada, un nuevo episodio sacudió al campamento surcoreano. Según informó la KFA a los medios de su país, el equipo de seguridad de la selección detectó un dron no autorizado que sobrevolaba el entrenamiento a puertas cerradas en el centro deportivo Verde Valle. De inmediato se alertó a los agentes de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano que custodiaban el predio. El escuadrón del Grupo Especial Antidrones identificó el aparato y lo derribó mediante sistemas de bloqueo y transferencia electrónica.

El dron cayó fuera del perímetro del centro de entrenamiento y, cuando los oficiales y representantes de la federación llegaron al lugar, el aparato ya no estaba. “Antes de que llegara el equipo nacional, dos hombres extranjeros sospechosos de ser los operadores huyeron con el dron”, señaló la KFA en su comunicado. Las cámaras de seguridad distribuidas en todo el perímetro del predio registraron la apariencia física de los dos pilotos, lo que permitiría a la policía identificarlos en las próximas horas.