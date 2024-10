Las mejores 12 frases de Lio Messi que lo representan como un ícono mundial

En dos décadas, Messi conquistó 29 títulos nacionales con el Barcelona; el Paris Saint-Germain y el Inter Miami. Además, logró 17 lauros internacionales junto con la Selección Argentina, la Selección Argentina Sub-20; la Selección Argentina Sub-23; el Barcelona y el Inter Miami. Sin embargo, a La Pulga nunca lo abandonó su animal competitivo: “El día en que parezca que no hay mejoras por hacer será un día muy triste para cualquier jugador”, resumió en una de sus frases más recordadas.

En la misma línea, Messi aseguró que “el día que no disfrute en el campo, voy a dejar el fútbol”. En alguna ocasión, apeló al humor: “Mi hijo salió muy competitivo. Pero a mí también me gusta ganar, así que no lo dejo (risas). Hasta cuando subimos alguna escalera y llega primero, se asegura de decirme que me ganó”.

Messi 1.jpg “Me preocupa más ser buena persona que ser el mejor jugador del mundo”, dijo Lionel Messi.

Otras frases inmortales de Lionel Messi son:

“Sin la ayuda de mis compañeros no sería nada de nada. No ganaría títulos, ni premios ni nada”.

“No puedes permitir que tu deseo de ser un ganador te afecte por alcanzar el éxito antes y creo que hay espacio para mejorar en cada deportista”.

“Hacer feliz a un niño es lo que más me llena”.

“En el fútbol, como en la relojería, el talento y la elegancia no significan nada sin rigor y precisión”.

“Nunca he dejado de ser argentino, y nunca he querido dejar de serlo. Me siento muy orgulloso de ser argentino, a pesar de que me fui de allí”.

“Cambiaría mis cinco Balones de Oro por un Mundial” (el destino quiso que afortunadamente no necesitase cambiarlos…).

“El fútbol me encanta cuando lo hago, pero al terminar me dedico a mi familia”.

“Aunque pasen millones de años no voy a estar ni cerca de Maradona. Y tampoco quiero acercarme. Él es el más grande de todos los tiempos”.

“No soy el tipo de chico que grita antes de un partido”.

"Hay cosas más importantes en la vida que ganar o perder un partido".

"Después de decir que dejaba la Selección, lo pensé en frío y me di cuenta que estaba dando un mensaje erróneo a la gente que pelea por sus sueños".

En no muchas ocasiones, el fastidio también se impuso en Lionel Messi a la hora de hacer declaraciones: