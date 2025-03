El Inter Miami confirmó el parte médico de Lionel Messi: qué dice

El club de la MLS detalló que la lesión de Leo no es grave, pero que sin embargo se perderá la doble fecha de las eliminatorias.

No obstante, el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), detalló que la misma no sería grave. Aparte de él, la albiceleste tiene otras bajas de peso.

Al día siguiente, se confirmó que el capitán de la Selección argentina no iba a viajar para la doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil, lo que generó una gran preocupación.

Messi 1.jpg

Sin embargo, el Inter Miami aclaró que se trata de “una lesión de bajo grado en el músculo aductor”.

A través de un comunicado, el equipo estadounidense detalló que Messi “se sometió a una resonancia magnética para evaluar la magnitud de la molestia en la región del aductor que experimentó durante el partido contra el Atlanta United. Los resultados del examen confirmaron la presencia de una lesión de bajo grado en el músculo aductor”.

Además, explicaron: “Su progreso clínico y respuesta al tratamiento determinarán su disponibilidad para competir”, por lo que no pusieron fecha para su regreso a las canchas, aunque se espera que sea en pocas semanas.

La de Messi significa una baja muy sensible para la Selección Argentina, que este viernes visitará a Uruguay en el Estadio Centenario y el próximo martes recibirá a Brasil en el Mas Monumental. Durante esta doble fecha de Eliminatorias, los dirigidos por Lionel Scaloni podrían asegurarse un lugar en el próximo Mundial que se llevará a cabo el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México.

Messi.jpg Lionel Messi

El mensaje de Messi luego de que se confirme que no viajará con la Selección

Luego de que se confirmara que no viajará con sus compañeros de la Selección argentina, Messi compartió un mensaje en sus redes sociales lamentándose porque “como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”.

De todas maneras, destacó que “desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!”.

Cuáles son las otras bajas de Scaloni para la Selección, además de Lionel Messi

La lesión de Gonzalo Montiel es especialmente dolorosa para el equipo, ya que había sido titular en el último partido de Eliminatorias frente a Perú. El defensor sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo en el empate de River ante Riestra y tendrá al menos tres semanas de recuperación. Su ausencia deja un hueco en el lateral derecho, que seguramente será ocupado por Nahuel Molina, aunque Juan Foyth es otra alternativa.

Montiel 2.jpg

El caso de Paulo Dybala es otra muestra de su constante lucha contra las lesiones. Luego de un gran arranque de temporada con la Roma, donde suma ocho goles y cuatro asistencias, el cordobés volvió a quedar fuera de la convocatoria por una molestia en la rodilla izquierda. Su situación preocupa, ya que había vuelto a la Selección en agosto de 2024 tras casi un año y medio sin convocatorias. En su ausencia, Scaloni tiene varias opciones ofensivas, como Ángel Correa, Thiago Almada, Nicolás Paz y el joven Benjamín Domínguez.

Dybala.jpg Paulo Dybala

Por otro lado, la baja de Giovanni Lo Celso era algo esperado. El mediocampista del Betis no juega desde el 16 de febrero debido a una lesión en el sóleo de la pierna derecha. A pesar de intentar acelerar su recuperación, los tiempos no le permitieron estar en condiciones para esta doble fecha de Eliminatorias