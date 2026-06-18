Por qué no viaja Neymar para el segundo partido de Brasil

La máxima figura que tiene el plantel del pentacampeón no jugó contra Marruecos y tampoco lo hará frente a Haití.

Llegó a la Copa del Mundo lejos de estar en buena forma física y todavía no puede jugar. Neymar no formará parte del partido entre Brasil y Haití, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026 .

Según informó la prensa brasileña, el cuerpo técnico de la "Verdeamarela" buscaría que el 10 de Santos no viaje a Philadelphia con la delegación para que pueda terminar de recuperarse y llegue en óptimas condiciones al tercer partido.

El astro brasileño comenzó a entrenar junto al plantel completo en las prácticas del pasado miércoles bajo la atenta mirada del técnico, Carlo Ancelotti.

neymar brasil 3

Neymar tiene un desgarro grado 2 en el gemelo derecho, sufrido a mediados de mayo de este año en un partido del Brasileirao, pero, a pesar de la dolencia, el técnico de la "Canarinha", Carlo Ancelotti, lo convocó con el fin de que se recupere en el transcurso de la competencia.

El encuentro entre Brasil y Haití está programado para las 21:30 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field (Philadelphia).

La recuperación de Neymar, una incógnita

La convocatoria de Neymar al Mundial generó un tema a nivel nacional desde que se anunció que Ancelotti lo tenía en cuenta para la lista de 26, pero que su presencia iba a depender de su estado físico y su nivel.

Cuando se anunció que finalmente viajaba con la selección al Mundial, la noticia generó un gran revuelo y una felicidad conjunta del pueblo brasilero, que lo considera uno de los últimos ídolos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2056723787677061219?s=20&partner=&hide_thread=false Miren lo que es la REACCIÓN DE NEYMAR con amigos y familia, LLORANDO por la convocatoria al Mundial…



Este tipo es gigante. pic.twitter.com/ZshUcFTRuE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 19, 2026

El problema es que el astro de Brasil no terminó bien la temporada con el Santos, con el problema en su pantorrilla siendo un dilema, ya que los médicos del equipo y los de la selección no estaban de acuerdo con la gravedad de la lesión.

Contra Marruecos, Neymar no estuvo en el banco, aunque acompañó al equipo. Contra Haití, directamente se quedará en Nueva Jersey para seguir recuperándose, sin acompañar al plantel para el encuentro.

Se especula que comience a trabajar en campo a la par del equipo el domingo, lo que podría acrecentar sus chances de tener minutos ante Escocia, por el último partido de la fase de grupos, aunque lo más lógico es que lo guarden para los 16avos de final, para que pueda estar presente en lo más importante del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2067591244235108462?s=20&partner=&hide_thread=false Se espera que Neymar Júnior TRABAJE CON PELOTA a partir del próximo domingo 21.



Mañana vs Haití acompañará al equipo desde el banco, pero NO JUGARÁ.



Su debut contra Escocia ES UNA INCÓGNITA y dependerá de su rendimiento en las prácticas del fin de semana. … pic.twitter.com/igX3vuVpJC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 18, 2026

Ancelotti realizará cambios frente a Haití

Brasil viene de empatar ante Marruecos en la primera fecha del grupo C del Mundial 2026, y enfrentará a Haití con la ilusión de conseguir su primera victoria, para encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

En conferencia de prensa, Ancelotti confirmó que hará cambios en el once inicial: "Algún cambio vamos a hacer, puede ser que entre algún jugador que esté más fresco. Tenemos que mejorar en equilibrio y en calidad del juego. Errar menos pases. Tenemos calidad para hacerlo, para hacer un partido entretenido".

A pesar de confirmar variantes, el técnico italiano evitó dar el equipo, ya que prefiere "primero decírselo a los jugadores". Además, aseguró que Brasil "puede y tiene que hacerlo mejor".