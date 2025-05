Se supo cuál es la cifra millonaria que el Real Madrid deberá pagar para comprar a Enzo Fernández

El nombre de Enzo Fernández vuelve a aparecer en los radares del Real Madrid y del fútbol europeo como uno de los jugadores más deseados del mercado. El mediocampista argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 y figura indiscutida en el Chelsea, se transformó en una pieza central no solo para el equipo londinense sino también para el seleccionado argentino, consolidándose como uno de los volantes más completos del continente.

Según medios internacionales, el Real Madrid estaría evaluando seriamente realizar una propuesta ambiciosa por el ex River Plate. El interés incluye una oferta económica millonaria y la posible inclusión del pase de un jugador. Sin embargo, desde Londres la respuesta no tardó en llegar: Enzo no está en venta. “Chelsea le ha comunicado al Real Madrid que el club demanda solamente £200M por el traspaso del mediocampista argentino, Enzo Fernández para el mercado de pases de verano”, fue la tajante postura que trascendió desde el entorno de Stamford Bridge.