Trompo, eliminación y Colapinto quedó último en la clasificación de Silverstone

El argentino no pudo superar la Q1 en el Gran Premio de Gran Bretaña, en medio de rumores de salida de Alpine.

El piloto argentino intentó doblar a toda velocidad pero el auto no le respondió al giro, hizo un trompo y desbarrancó. Los comisarios sacaron bandera amarilla y el pilarense parecía que podía salir andando.

SE LA JUGÓ: trompo de Colapinto en la Q1 de Gran Bretaña.



| Toda la temporada de por Premium

La Qualy 1 del Gran Premio de Gran Bretaña generó el primer corte y los cinco pilotos que quedaron afuera de la Q2 fueron Liam Lawson de Red Bull, Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg de Kick Sauber, Lance Stroll de Aston Martin y Colapinto de Alpine.

El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, se quedó con la pole en la Qualy 3 y saldrá primero en la carrera principal del domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña.

El multicampeón del mundo será escoltado por el australiano Oscar Piastri y Lando Norris, ambos de McLaren. El argentino Franco Colapinto saldrá último por su eliminación al inicio de la Qualy 1.

La parrilla de salida del domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña

Max Verstappen (Red Bull)

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

George Russell (Mercedes Benz)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Kimi Antonelli (Mercedes Benz)

Oliver Bearman (Haas)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Pierre Gasly (Alpine)

Carlos Sainz (Williams)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Isack Hadjar (Racing Bulls)

Alexander Albon (Williams)

Esteban Ocon (Haas)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Lance Stroll (Aston Martin)

Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

Franco Colapinto (Alpine)

Qué dijo Colapinto tras el trompo

El piloto argentino aseguró que le “está costando la pista” a su equipo tras quedar eliminado de la Qualy 1 del Gran Premio de Gran Bretaña por un trompo que le hizo desbarrancar el auto.

Tras iniciar primero en la Qualy 1, el pilarense bajó al puesto 16 y, como si fuese poco, intentó doblar a toda velocidad en una curva pero el auto no le respondió al giro, hizo un trompo y desbarrancó. Los comisarios sacaron bandera amarilla y el pilarense parecía que podía salir andando.

Sin embargo, se lo notó afectado al auto en su andar y los comisario sacaron bandera roja y el piloto quedó eliminado de la qualy. Luego de este incidente, Colapinto aseguró que fue “una pena, creo que venía siendo un buen día pero, obviamente, no lo cerramos bien. Hay que seguir trabajando porque nos está costando bastante en esta pista y estas condiciones con el viento, también nos cuesta. Hay que enfocarse en mañana".

"UNA PENA, VENÍA SIENDO UN BUEN DÍA"

️ Franco Colapinto



️ Franco Colapinto



▶️ Más en el Plan Premium de

“Había empezado a llover un poco también, no se que habrá pasado. La verdad que no sé, no tengo la certeza ahora. Una pena porque podría haber hecho un buen trabajo. Hicimos unos pasitos para mejorar el auto en general, creo que habíamos dado un paso pero, igualmente, nos está costando encontrar esa estabilidad y que el auto sea un poco más predecible a la hora de hacer las vueltas rápidas” agregó.

Por último, el argentino afirmó que “definitivamente, nos está costando y el auto no es el mejor pero estamos trabajando para mejorarlo. Patiné saliendo de la última curva, toque el piano y perdí el auto. Creo que fue de una forma bastante agresiva, una pena. Hay que seguir trabajando como equipo y mejorar todo esto”.