La jugada decisión de Tsunoda en sus redes sociales tras su choque con Colapinto en el GP de Austria

Pasó una nueva fecha de la Fórmula 1 en el GP de Austria donde Franco Colapinto no tuvo la mejor de las actuaciones. Si bien había largado en la 14° posición, con expectativas de poder sumar puntos por primera vez en la temporada, no pudo capitalizar los choques, sumado a un choque que protagonizó con Yuki Tsunoda que tampoco ayudó.

Se trata de una decisión que genera cierta controversia, en medio del debate en la F1 por el acoso que reciben los pilotos en las redes sociales de parte de los fanáticos, y es sabido que en ese sentido los que alientan por el argentino son bastantes fervorosos.

En cuanto al incidente, Tsunoda tocó a Colapinto y provocó daños importantes en el auto del argentino. El japonés debió entrar a boxes al finalizar esa vuelta para cambiar el alerón delantero. Minutos más tarde, la dirección de carrera confirmó una sanción de 10 segundos para Tsunoda, que además se traduce en puntos de penalización en su superlicencia, lo que podría tener serias consecuencias si suma nuevas infracciones.

image.png

El piloto argentino explicó el choque con Tsunoda en la curva 4 y reveló que sufrió daños que afectaron su rendimiento: "Me chocó. Me pidió perdón, así que nada, todo bien. Pero una pena porque rompí alerón delantero y el piso“, detalló.

Y, agregó: "Se dañó el alerón delantero y el piso. Una lástima porque veníamos mejorando en ritmo en la carrera, a un segundo de Pierre (Gasly). Una pena, me hizo perder mucho con las gomas y los daños. Una pena", lamentó el argentino.

La crítica de Colapinto a Alpine

Colapinto 2.jpg

"Fue un día difícil para nosotros. Hay que seguir trabajando, pero también mejorando mucho como equipo. Nos costó demasiado y me enredé en una pelea innecesaria. Me chocó, rompí el alerón delantero y perdí un poco de carga, pero ya está", sentenció el oriundo de Pilar, que tiene asegurada su plaza en Alpine más allá de los resultados conseguidos de cara al final de la temporada.

Sin mencionarlo directamente, el corredor remarcó que el auto necesita actualizaciones: "No sé qué estrategia podría habernos hecho mejorar, sinceramente. Me parece que hoy no teníamos ritmo y cuando no lo tenés, sencillamente vas para atrás. Patinaba y por momentos se complicaba mucho... No estamos bien y es muy duro así".