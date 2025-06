El Kun Agüero prendió fuego a Racing con una opinión letal

El ex futbolista como siempre lanzó comentarios que dieron que hablar, y esta vez comparó a la Academia con otro club argentino

Desde que el Kun Agüero debió dejar de jugar profesionalmente al fútbol por problemas de salud relacionados a su corazón se ha transformado en un personaje. Más allá de lo deportivo y de la excelsa carrera que tuvo como futbolista, el ex delantero ha genera muchas veces polémica y ha dado mucho que hablar a partir de sus declaraciones.

Las declaraciones salieron de la boca de Sergio Agüero en Estados Unidos, pero no tardaron en generar temblores en Avellaneda. En medio del Mundial de Clubes, el Kun reavivó el viejo y desgastado debate sobre los cinco grandes de Argentina y fue picante con Racing.

Muy vinculado con Independiente, donde se formó profesionalmente y debutó en Primera División con apenas 15 años en julio de 2003, el ex atacante profundizó sobre el lugar que ocupa Estudiantes en la historia del fútbol local y no dudó en ubicarlo por encima de la Academia: "Por ahí, lo pongo cuarto o quinto. Históricamente, Estudiantes es más que Racing, por ejemplo...”.

Y dio las razones en su programa La Casa del Kun, donde compartió el espacio con el periodista Alfredo Montes de Oca, confeso fanático pincharrata: “El plano internacional es importante. No todos los equipos juegan. Te da más prestigio".

image.png

Sabía Agüero que sus dichos no iban a pasar desapercibidos entre los hinchas de la Academia, que le hicieron sentir el rigor en las redes sociales. Y tampoco entre los del Rojo, que le dedicaron más de un elogio.

Así y todo, decidió hablar sin filtro, fiel a su estilo, y poner al León en el top 5: “Estudiantes ganó cuatro Libertadores, llegó a finales, jugó en serio… Racing tiene historia, pero Estudiantes hizo más en la cancha”.

El comentario del Kun Agüero sobre Messi

image.png

Rendido a sus pies, el ex jugador de Manchester City no dudó en destacar el estilo de juego de Yamine Lamal: "Lamine Yamal juega para el equipo y no le importa si marca más o menos goles. Él da muchas asistencias y siempre es un jugador que crea ocasiones".

Allí estaba acompañado por Paul Pogba, quien dijo: "Es un jugador maravilloso, lo que más me sorprende es su mentalidad. Él siempre juega de forma clara y que eso ocurra con un jugador de su edad es una locura. Él siempre juega para el equipo”.