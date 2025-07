Un histórico de Boca no tuvo piedad con el presente del equipo y fue durísimo con Carlos Palacios

La historia gloriosa de Boca quedó lejos en comparación a los rendimientos que exhibe el actual plantel del club que no para de cosechar derrotas y eliminaciones que ponen en jaque hasta el amor que le tienen los hinchas del club al actual presidente del club Juan Román Riquelme por lo hecho como futbolista. Las críticas llueven y el plantel no da respuesta.

Carlos Navarro Montoya, histórico ex arquero del club, fue muy duro al expresarse sobre el presente futbolístico que hoy tiene como entrenador a Miguel Ángel Russo : “Salvo los 10 minutos finales del primer tiempo, no pudo superar a su rival. Fue un equipo anémico en lo ofensivo y fue eliminado muy pronto en un torneo que era uno de los caminos para jugar la Copa Libertadores”, dijo en diálogo con el medio Planeta Boca Juniors.

Mono.jpg El Mono Navarro Montoya

Carlos Palacios, uno de los apuntados por Montoya

“A Palacios hay que sentarlo, tomar un café, caminar por el predio y explicarle lo que es Boca, hacérselo entender. Indicarle la conducta que hay que tener en Boca. Eso por ahí debe estar a cargo de otro y no de Russo en este momento”, afirmó Navarro Montoya.

Por otra parte hizo referencia al entrenador: “Considero que Russo es un técnico inobjetable y tiene la capacidad para estar en el club. Pero hay que ayudarlo, darle todas las herramientas posibles. No me parece un resultado sacatécnico porque van 4 partidos. No me parece ni con Russo ni con ningún otro técnico”.