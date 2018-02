El mejor final para la historia del "papá alfajor"

“Yo camino 30 cuadras hasta la estación porque si pago el boleto, no les puedo llevar a mis hijos los alfajores que les llevo todos los días”, dijo el hombre en TV. Sus declaraciones llegaron al dueño de la empresa Guaymallén, Hugo Basilotta, quien pidió ayuda en redes sociales para encontrar al hombre y en cuestión de horas se dio la magia. Desde el viernes, Daniel y sus hijos tendrán alfajores gratis de por vida. Los chicos recibieron las cajas felices y ahora podrán comer alfajores sin esperar a su papá todas las noches. “Mis hijos me esperan dormidos por los alfajores y ahora tienen muchas cajas. Le re agradezco lo que me trajo”, le dijo Daniel a Basilotta.