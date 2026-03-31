Polémico video: alumnos simularon un fusilamiento para presentar sus buzos de egresados

El insólito momento ocurrió en una escuela secundaria generó indignación en redes sociales. La escena fue aprobada por las autoridades.

Un polémico episodio ocurrió en una escuela secundaria, donde alumnos de 5° año realizaron la presentación de sus camperas de egresados pero de una manera un tanto inquietante: simularon un fusilamiento durante el horario escolar y con presencia de otros alumnos.

La escena que tuvo lugar en el Colegio Gartenstadt generó una ola de críticas y cuestionamientos en la comunidad educativa. Esta presentación quedó registrada en videos que los propios estudiantes filmaron y difundieron.

En las imágenes registradas en la escuela de El Palomar, provincia de Buenos Aires se puede ver cómo varios chicos caminan por los pasillos de la escuela con pasamontañas en la cara y entran a un aula, generando sorpresa entre sus compañeros y sacando a algunos de los alumnos hacia el patio.

La situación se agravó cuando, ya en el patio, los alumnos simularon portar armas de fuego y apuntaron hacia un grupo de compañeros que estaban arrodillados en fila. Incluso, a algunos de ellos se los puede ver boca abajo y con manos detrás de su cabeza.

Estudiantes simularon un fusilamiento para presentar sus buzos de egresados

Un audio con detonaciones marcó el clímax de la representación. Uno a uno, los estudiantes cayeron al suelo, recreando el momento de un fusilamiento. Incluso el contexto en el que se desarrolló este momento no fue el mejor, ya que mientras recreaban esta violenta escena, el país se veía conmocionado con el tiroteo escolar en Santa Fe.

Al conocerse los videos de esta presentación de camperas, padres, docentes y usuarios en redes sociales cuestionaron no solo la elección de una temática violenta para una instancia tradicionalmente festiva, sino también que haya tenido la aprobación de la institución.

escuela simulacro fusilamiento

Hasta el momento, no se conocieron sanciones oficiales ni comunicados detallados por parte de la institución, aunque se espera que las autoridades educativas analicen lo ocurrido.

Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusiones y pone en el centro de la escena la necesidad de revisar los marcos en los que se desarrollan las actividades estudiantiles.

Polémico video: alumnos desataron una "guerra" de bengalas dentro del aula

Un polémico video terminó en una grave denuncia, luego de que las imágenes se viralizarán. Allí se puede ver a un grupo de estudiantes encendiendo bengalas en el interior de un aula y apuntándose entre sí con los artefactos pirotécnicos. La difusión de este momento generó preocupación entre padres, docentes y usuarios de redes sociales.

Según indicaron medios locales, el episodio se produjo dentro de un aula de la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas, ubicada en la localidad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo en Catamarca. Las imágenes muestran a seis jóvenes entre los bancos del aula, disparándose entre sí con los fuegos artificiales lo que pudo, no solo provocar un incendio, sino que alguno saliera herido.

Debido a la repercusión de las imágenes, se generó una gran preocupación entre padres, docentes y comunidad en general, ya que el uso de pirotecnia en espacios cerrados puede provocar quemaduras, incendios o accidentes graves, especialmente en un ambiente como una sala de clases donde conviven numerosos alumnos.

Hasta el momento, no trascendió oficialmente si las autoridades de la escuela aplicaron sanciones disciplinarias ni qué medidas concretas se adoptaron frente al comportamiento de los alumnos involucrados.