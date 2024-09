Así es la nueva vida de Toti Ciliberto: de ser estrella con Tinelli, a tener problemas con las drogas y su redención

Es que el humorista relató cómo fue que se encendió su chispa: “Tenía un acné muy fuerte y mis pocitos en la cara son la prueba. El peeling me quemaba la piel y no había cremas ni nada. Me veía al espejo y lloraba. Un día me empecé a cargar y logré que mis compañeros bajaran la agresión. Mi primera relación con una chica fue porque le caía simpático y vio el interior de mi. El secreto es reírse de uno”.

Toti Ciliberto-Videomatch-1.jpg

Si bien las adicciones parecían apagarla, fue este mismo humor el que lo terminó ayudando a salir del pozo. Tanto es así, que incluso asegura que ahora lo utiliza para acercar a las personas a la religión: “Hace poco me convertí, soy cristiano hace muy poco. Me parece que Dios me está utilizando a través del humor para acercar a mucha gente al cristianismo”.

En lo que respecta a su relación con las drogas, Toti Ciliberto fue muy autocrítico: “Me drogaba porque era un boludo, un boludo social. Primero era una cosa social y después era vital. Si fuera una cosa continua todo el tiempo no hay salida. También consumía alcohol. Fueron momentos complejos, estuve muy comprometido con el tema de la cocaína, es una adicción fuerte, fue muy difícil. En un momento pudo aparecer Dios en mi vida y me puedo dar una inyección importante de fe”.

El increíble cambio físico de Toti Ciliberto tras bajar 25 kilos

Ahora, el cambio de Toti Ciliberto fue tal, que incluso llegó a perder 25 kilos. “No es que lo decidí, sino que no me quedó otra alternativa. Me ayudó, en principio, una retracción de encías que me hizo ir dos veces por semana al odontólogo. Y eso hizo que volviera dolorido, sin ganas de comer y me alimentaba con caldo”, contó.

Toti Ciliberto-Videomatch-2.jpg

“Volvía desganado por lo invasivos que son los tratamientos. Y eso empezó a deshincharme, a bajar de peso y ahí me entusiasmé. Pero ya lo tenía pensando, obviamente, por un tema de salud. La comida es una adicción muy fuerte y se hace muy complejo dejarla”, confesó.