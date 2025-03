Accidente en la Ruta 43: cuál es el estado de salud del histórico periodista de Interior Neuquino

Jorge Fernández Garro y Malvina Antiñir.jpg El periodista Jorge Fernández Garro y la presidenta de la comisión de comento de Manzano Amargo, Malvina Antiñir. Las imágenes fueron antes del accidente.

Horas más tarde, regresando al destino de origen, el grupo de trabajadores de prensa sufrió un violento accidente al terminar de atravesar el puente del río Neuquén y antes de llegar a la circunvalación de ingreso norte a la localidad de Andacollo.

Allí, por una falla humana, el vehículo Volkswagen modelo T-Cross sufrió un despiste y cayó barranca abajo por unos 20 metros. Por fortuna no completó el recorrido total y evitó la llegada al lecho del río.

Inicialmente desde la comisaría 30 se había informado que era acompañado por su esposa, cuando era en realidad su productora publicitaria Albertina Muñoz y por el camarógrafo Víctor Navarrete.

El estado de salud

Cerca de este mediodía, LM Neuquén entabló contacto con Jorge Fernández Garro, quien manifestó estar aún conmovido por la triste situación que les tocó atravesar este viernes cuando a las 21 horas tuvieron el siniestro vial.

“Gracias a Dios estamos todos bien. Ya fuimos dados de alta y estamos a la espera de mi hija Dolores para emprender el regreso a Neuquén. Quiero agradecer la magnífica atención y consideración que hemos tenido de parte del personal del hospital de Andacollo, de los bomberos voluntarios y de la policía. Todos han sido muy profesionales y humanos”, destacó el periodista.

Accidente Fernández Garro.jpg La Volkswagen T-Cross en la que viajaba Fernández Garro y parte del equipo de trabajo.

Más adelante definió a este percance que le atravesó el destino como “un garrón de la profesión”. Al tiempo que comentó que en todos sus años de recorrida por la provincia jamás tuvo una situación de estas características. Sobre el accidente que protagonizó junto a los integrantes de su equipo, reconoció que “me quedé dormido una fracción de segundo y de pronto me encontré dando vueltas en el vehículo en el precipicio”.

Asimismo informó que habían apurado el regreso a Neuquén debido a que este sábado tenía compromisos laborales por cumplir. “Una vez que se viven este tipo de experiencias uno se pone a repensar la vida y fundamentalmente como se vive. Gracias a Dios todo han sido pérdidas materiales, pero lo importante es que no nos pasó nada grave a ninguno de nosotros”.

En cuanto al rodado dijo que era una unidad nueva de reciente adquisición. “Como lo he hecho toda la vida, voy y vamos a seguir para adelante. Si me gustaría recomendar que hay que tener en cuenta como se viaja y se maneja. No quiero que nadie atraviese una situación igual”, admitió. Por último agradeció todas las muestras de afecto y cariño brindadas por la familia, amigos, colegas y medios de comunicación.

En tanto la presidenta de la comisión de fomento de Manzano Amargo, Malvina Antiñir, hizo llegar toda su solidaridad por la situación que atraviesa el periodista y anoche fue una de las personas que estuvo al pendiente y ayudó en la logística de acompañamiento y recuperación de Fernández Garro y equipo.