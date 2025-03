Vendedor ambulante en guerra con un inspector al volante que ve con un solo ojo

El vendedor ambulante en cuestión -identificado como Walter Danilo Rodríguez- ofrecía mapples de huevos, como muchos otros que se observan en distintos puntos de la ciudad. También tenía a la vista algunos bidones con líquido para lavar la ropa de una marca conocida.

Vendedores Ambulantes (11).jpg Claudio Espinoza

"Vos me estás diciendo que no querés atropellarme y venir a sacarme las cosas, pero si yo me pongo a contarte las costillas, no podés andar manejando así con la vista como la tenés, no lo podés hacer. Yo también sé de leyes, no soy ningún boludo. Vos particularmente no me podés decir nada. La otra vez también se hiciste el malo. Te bajaste y sacaste pecho. Andabas con otro. Yo agacho la cabeza y te respeto, entiendo tu laburo. Pero vos, así como tenés la vista, no podés andar manejando ¿Entonces, a qué estamos jugando?", expresó el vendendor, indignado.

El conductor inspector lo escuchó atentamente y se mantuvo tranquilo. El vendedor prosiguió con su descargo, diciéndole que oportunamente llevó toda la documentación que se requería para ingresar a la feria de la Plaza Boca -en calle Doctor Ramón- pero no le hicieron un lugar. Asismismo denunció que le pidieron plata para entrar al ciruito de la feria. "Nos coimearon. Nos pidieron plata para entrar a la feria de Boca. 'Acá tenés que pagar'. Así nos dijeron", manifestó.

Vendedores Ambulantes (5).jpg Claudio Espinoza

Recordó que, en su momento, se instaló afuera de la feria; y otros inspectores "lo corrieron". Junto a una mujer, también vendedora ambulante, el denunciante reiteró que "nosotros no le faltamos el respeto a nadie, pero no me vengas a atropellar así. Vos, particularmente, no vengas más porque así no podés manejar. Vos no podés ser un inspector. Andá y vení con quien quieras", cerró.

Las repercusiones en redes

Yendo a las potenciales consecuencias, ¿qué podría ser peor?...¿el daño que ejerce un vendedor ambulante o el peligro que reviste una persona con discapacidad visual al mando de un vehículo?

Por supuesto que el video viral en redes generó una ola de comentarios a favor y en contra de uno y de otro.

"Si sabés de leyes, entonces no podés vender sin autorización de la Municipalidad", dijo Segundo Rivas.

"Si sabes de leyes sabrá que lo estás discriminando. Más allá de que tengas razón o no en tu reclamo, meterse con un problema de salud es caer bajo", comentó Lorena González.

Un polémico diálogo

"¿ No puede manejar porque tiene visión monocular? ¿De qué hablás? No discrimines al señor. Mi esposo también tiene visión monocular y tiene todo en regla: permisos y espejos autorizados en nuestro auto, como corresponde. Tu problema es que estás haciendo algo indebido y querés joder a los demás", manifestó Natalia Mercado, otra usuaria en las redes.

En su defensa, otras personas alentaron a Danilo a denunciarlo "¿Qué son, inspectores? El tuerto no debe manejar y la de ojos saltones, quién sea, hay que investigar", consideró Edgardo Custorio.

El vendedor precisó que el hecho ocurrió en Neuquén y agregó: "En la ruta me corrieron y secuestraron mi mercadería. Me fui a la (calle) Novella, donde está el dinosaurio, y de allá también me sacaron. El tema es que te dicen que tramites un permiso, vas y y no te dan nada".