Sergio Gonal llega a Neuquén para toda la familia

“Este es un espectáculo que está pensado íntegramente por mí, pensando solamente en recuperar el espacio del café concert. Un espacio que me encantaba”, aseguró el cómico, quien agregó: “No sé por qué esa vertiente fue no sé si despareciendo, pero sí disminuyendo. Yo quería recrear eso pero en el teatro”.

Si bien en 80 minutos el actor tiene claro el despliegue del espectáculo, se da un espacio y le propone a sus espectadores poder elegir qué cuento contar hacia el final de la puesta. “La gente va participando y hace que la función cambie todas las noches y eso es un refresh” sostuvo Gonal, que hace 27años que está radicado en Buenos Aires.

SERGIO GONAL- IG.jpg @sergio_gonal

El artista, que este año cumplirá 25 años de trayectoria, reveló que en su última temporada en Carlos Paz (Córdoba) hizo que se modificara el final del show, que antes pasó por calle Corrientes, en donde volverá a ser parte de la cartelera en mayo.

“El final era con un relato emotivo haciendo referencia a qué no podemos, ni perder el humor a nivel social. Era un lindo mensaje. En Córdoba también fue lindo, pero se paró uno del fondo y lanzó: ‘che culiaoo te vas a cantar una del Lobizón’ y terminamos cantando una del Lobizón”, contó entre risas el humorista. Y acotó: “Hay personajes que han quedado en el recuerdo de la gente y en un lindo lugar de su vida. Agradezco tener esos personajes que la gente los recuerda”.

El teatro después de Videomatch

Por otro lado, Gonal aclaró que su espectáculo lo pensó destinado a la “familia” en el cual no hay “cero” malas palabras. “Desde que me fui de Videomatch me di cuenta que en las temporadas teatrales venían muchos chicos a ver al personaje de televisión. Las abuelitas en la puerta (del teatro) me decían ‘vos sos muy zarpado’. Pero bueno, logré encontrar un lenguaje intermedio. Hay un doble sentido, alguna picardía, pero siempre trato de que se sientan cómodos: los abuelos, niños y público medio”, destacó.

Las entradas para el show se pueden adquirir en el sitio de entradauno.com y en el Complejo Cultura Cipolletti (Fernández Oro 57)

Gonal reveló que ya esta ideando su próximo espectáculo, en donde hará un recorrido sobre los diferentes tipos de humor. “Un poco lo estoy practicando en Café con Sergio porque tomando el humor como instrumento tocó varias teclas de ese humor. Es decir, tiene humor de cuentos, de monólogo, de chiste, musical, también hay una parte visual. El humor tiene como diferentes colores, el stund up pareciera que fuera el monólogo de ayer pero es más referencial con la platea. Generalmente el monólogo habla de cosas que son ajenas a vos. Creo que el próximo show será un poco más marcado por todos eso”, explicó el cómico.

En cuanto a cómo se da la renovación de sus chistes, el ex integrante de Polémica en el bar, señaló que el cuento “siempre” estuvo en la “calle”.

“Uno trata de contar lo menos escuchado. El cuento siempre estuvo en la calle porque el cuento te lo contaba el taximetrero, el que cargaba nafta o el medico cuando te atendía. La diferencia es que hoy las redes hacen que todo quede obsoleto en segundos. Yo cuento en un lugar un chiste a alguien y ese alguien lo subió a la red, vos ya te enteraste en Neuquén en cuestión de segundos. Por eso siempre trato de utilizar un material que sea lo menos escuchado posible. Esa es la realidad”, concluyó.