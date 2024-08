Marixa Balli contó por qué se hartó de Marcelo Tinelli: "No lo sigo más"

Por qué Marixa Balli dejó de seguir a Marcelo Tinelli

“Y al día siguiente me deja de seguir él, es maravilloso”, se burló Marixa. “¿Por qué lo dejaste de seguir?”, le consultó Fernanda Iglesias. “La verdad es que ya me pudrí. Me harté de todas las bolu***** de Marcelo. Pero me pudrí de todas las cosas. Y la verdad que sí”, admitió Balli sobre los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.