Cómo fue la estafa que le hicieron a Marixa Balli con los nuevos billetes de 10 mil

A pesar de su regreso al medio como panelista del programa de Ángel, la bailarina no abandonó su emprendimiento y continúa al frente de su negocio, con todas las responsabilidades que conlleva. Al presentarse en LAM, la actriz apareció muy callada, no tuvo casi intervención durante el ciclo y el conductor quiso saber si algo la estaba molestando.

marixa balli enojada.jpg Marixa Balli se enojó por una situación ocurrida en su local de zapatos.

Qué dijo Marixa Balli de la estafa que sufrió en su negocio

El periodista le dio el pie para que hable de su problema y la panelista expuso los motivos por los cuales no había casi hablado en el programa. “Tuve un día muy intenso, me pasaron cosas. Me quedé un poco caliente, mi cabeza no para”, comenzó diciendo Marixa, más seria que de costumbre y pasó a contar lo sucedido en su negocio.

Luego de introducir al tema y confesar que era día de pago a proveedores, el conductor la indagó: “¿Te metieron billetes truchos?”. “Ayer vinieron clientes con billetes nuevos de diez mil pesos y al pagarse hoy a proveedores, se fueron algunos billetes de diez mil como si fuesen de mil, los chicos no se dieron cuenta”, explicó la panelista.

“Estoy un poco caliente con los que vienen a cobrar, que se hagan cargo de los billetes que se llevaron por mil pesos, que son de 10 mil”, denunció Marixa, enojada con la situación. “¿No devolvieron lo que se llevaron de más?”, le consultó de Brito y la actriz negó que hayan devuelto el dinero que se llevaron equivocado.

El malestar de Marixa Balli por la estafa que sufrió en su local de ropa

“Los escrachamos, el lunes traé la lista. Proveedores de Xurama tienen hasta el lunes para devolver lo que se llevaron sino vamos con la lista el lunes”, advirtió Ángel a los proveedores para que regresen el dinero antes del lunes, lo que hizo reír a Balli, que estaba muy seria por la fuerte suma que se llevaron de más.

“No está bueno y ponen en una situación incómoda al empleado que se encargó de pagar. Yo hablo, hablo, pero hoy hablé demasiado por eso estoy como un poco agotada, porque soy como la mamá pollito”, sostuvo Marixa y agregó: “También es enseñanza. Aprenden con estas cosas. Estamos hablando de mucho dinero, entonces me da mucha bronca de la otra parte”.

“Es re deshonesto”, acotó Cinthia Fernández, indignada por el gesto de los proveedores y, tras charlar el tema, Marixa intentó justificarlos, ya que los billetes fueron lanzados recientemente: “A lo mejor se entusiasmaron porque no se ven, todo el mundo quiere tocar uno a ver cómo es. Lo que pido es un poquito de respeto”.