La extraña obsesión de Marixa Balli: por qué lleva una balanza a todos lados

Marixa Balli.jpg Marixa Balli se confesó y reconoció que se pesa todos los días.

La palabra de Marixa Balli

"Soy muy autoexigente conmigo. Nazarena (Vélez) sabe cómo soy conmigo. Todo mal, todo me veo mal, todo mal”, continuó Marixa sobre el malestar que siente al verse a pesar de cuidarse todo el tiempo y controlar su peso.

“Me peso todos los días de mi vida y viajo con una balanza super chiquita, que me compré en el exterior, divina, práctica, que no pesa nada”, reveló sobre la balanza que se compró y Fernanda Iglesias intervino, diciéndole que no le parece mal la práctica que mantiene. “Es un mambo que me quedó”, le respondió, reconociendo que no es un hábito tan saludable.

marixa balli.png

"Siempre nos criaron con que el peso ideal es tanto y que la masa corporal, la altura y la contextura también son importantes en los cuerpos”, reflexionó Ángel, luego de escuchar la impactante confesión de Marixa.