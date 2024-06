Qué hizo Marixa Balli cuando se filtró una foto de su niñez

image.png

La invitada señaló que fueron juntas a la Escuela N° 1 de Lomas de Zamora. Consultada acerca de si eran buenas alumnas, diferenció: “Yo muy buena alumna abanderada. Ella no era mala, pero tenía la responsabilidad del Teatro Colón. O sea, a la mañana iba al teatro desde Lomas de Zamora y volvía en colectivo al colegio”. A los pocos minutos, mostraron una foto grupal en la que ambas aparecían juntas. “Estábamos en séptimo grado. Estuvimos juntas hasta que terminó la primaria. Éramos amigas, venía a casa... y después de la primaria ya no nos vimos”, recordó Bochi.

El comentario de Marixa Balli sobre su foto de la infancia

Luego, en LAM, Yanina Latorre -que se encuentra conduciendo el programa en reemplazo de Ángel de Brito- aprovechó para preguntarle a Marixa Balli que había sentido al ver esa foto que Bochi mostró en el ciclo de streaming.

“Marixita esa cara... No te gustó la foto que hoy subió Bochi, la mujer de Lapegüe”, comentó con picardía la panelista que actualmente y por unos días cumple la función de conductora. Sin embargo, la bailarina negó que haya sido así: “No, me causó gracia... Éramos compañeras de colegio... Me causó gracia porque encima le dije a mi vieja que no tengo ninguna foto de mi infancia de esa época de colegio”.

marixa balli portada.jpg

“¡Las rompiste!”, bromeó Matilda Blanco su compañera de piso. A lo que Marixa retrucó: “No, no, no sé... A lo mejor están en alguna caja...”. Y añadió: “Igual me encantó que haya llevado la foto a Bondi, me pareció re tierno”.

Yanina, pícara para estas cosas, insistió en que a su compañera de programa le había parecido que no le había gustado del todo la foto que mostró Bochi, pero Marixa aclaró una vez más: “No, me sorprendió verme. No me acordaba ya de la infancia, pero me encanta. Y además realmente éramos compañeras. Éramos amigas, éramos chicas y la pasábamos genial”.

De esa forma tan particular, la bailarina y panelista se volvió a recontrar con su infancia y de algún u otro modo con su ex compañera de colegio también.