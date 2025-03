Zapala: Vandalizan el panteón familiar del intendente Carlos Koopmann

El conflicto

Por su parte, la secretaria de gobierno Belén Aragón en contacto con LMNeuquén dio a conocer que “este hecho no lo vamos a dejar pasar por alto. Creo que esto excedió todos los límites permitidos. Veníamos bien hasta ahora tratando de conciliar, pero creo que esto determinante, admitió.

Aseguró, además, que el próximo lunes se resolverán las acciones a seguir para parar esta “barbarie” que afecta e interpela a todos. “Esto no va a quedar impune. Alguna acción vamos a tener en consecuencia de lo que ellos hicieron”, remarcó.

Asimismo, Aragón manifestó que hay “una intención claramente política” en este conflicto que ya sobrepasó los límites de protesta. "Montaron escenas que llevaron preocupación a la comunidad, y no tuvieron límites morales en su accionar", expresó. Por otra parte se pudo conocer que en el transcurso de la última semana se determinó que los trabajadores de la cooperativa Polo Limitada serán retirados del cementerio y no desarrollarán más tareas en el lugar. Los motivos se fundamentaron en que también hubo intentos de toma del cementerio y por haber difundido fuertes imágenes y videos de tumbas, restos de féretros y cuerpos

Trabajos estipulados

La funcionaria municipal se encargó de poner en conocimiento la relación que había entre la municipalidad y la cooperativa zapalina. "Con la firma de un contrato acordamos que desde enero empezarían a retirar escombros. Ese mes la cooperativa no prestó ningún servicio y de igual forma recibió un pago de 3.600.000 de pesos para que puedan equiparse y realizar las tareas encomendadas, que eran romper las bóvedas viejas y retirar escombros hasta el piso, no debajo de la tierra”, expuso Aragón.

TODO TIENE UN LÍMITE



En la tarde de ayer, desconocidos vandalizaron el panteón de mi familia materna, donde descansan los restos de mis bisabuelos, abuelo, tíos y primos. pic.twitter.com/Rj5agWJIDT — Carlos Koopmann (@CarlinKoopmann) March 29, 2025

Completó diciendo que “en el contrato nada dice de remover cuerpos y no hubo ninguna orden escrita ni verbal. No hay manera que ellos puedan documentar esto porque no existió esa orden de parte de ningún representante municipal”. Para finalizar subrayó la elaboración de oscuras acciones. “La cruda realidad es que buscaron restos de cuerpos y aprovecharon esta situación para iniciar un reclamo que tiene claras intenciones políticas”.

Por otra parte la cooperativa sindicada como autora de las pintadas vandálicas en horas del mediodía de este sábado difundió un parte de prensa en su perfil de Facebook, acompañadas de fotos y videos donde muestran las tareas de remediación encaradas sobre el panteón que sufrió los actos de vandalismo. “Nosotros no fuimos, la cooperativa se está haciendo responsable. Vamos a pintar porque repudiamos todo hecho de vandalismo. Nuestro reclamo es genuino”, aseguró una referente del grupo de trabajo mientras repintaban el panteón.