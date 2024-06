Así está hoy Coco, la hija de 27 años de Evelyn Von Brocke, que vive en Países Bajos

hija de Evelyn Von Brocke 1.jpg La hija de Evelyn Von Brocke vive en los Países Bajos.

La vida de la hija de Fabián Doman y Evelyn Von Brocke en el exterior

La joven se instaló en La Haya y siguió la carrera de Comunicación en el International Media Entertainment Management. Tras finalizar sus estudios, Coco comenzó a trabajar en la empresa Viacom, un conglomerado de medios estadounidenses que tiene presencia en prácticamente todo el mundo, que se dedica a la producción de contenidos audiovisuales.

Según se encargó de mostrar en sus redes sociales, Constance distribuye su tiempo entre su trabajo y sus amigos, con los que suele ir a festivales y distintos tipos de eventos. Además, tiene un gran amor por los animales, ya que muestra a sus mascotas en su casa de los Países Bajos en los posteos que comparte en su cuenta de Instagram.

La hija de Doman y Evelyn también encontró el amor en el exterior y le presentó a su novia a sus padres, según contó en una entrevista. “Fue fácil. Los junté a mamá y a papá, fuimos a almorzar y les dije: ‘Estoy muy enamorada de una chica’. Ellos me dijeron: ‘Nos encanta que estés enamorada’”, confesó la joven sobre la reacción de sus padres.

hija de Evelyn Von Brocke 2.jpg La hija de Evelyn Von Brocke siguió los pasos de sus padres y estudió comunicación en el extranjero.

Qué dijo la hija de Fabián Doman y Evelyn Von Brocke de su relación

“Se lo tomaron como si les hubiese dicho que estaba de novia con un chico”, reveló sobre el momento en el que los conductores conocieron a su pareja. Además, en esa charla con Infobae, explicó que vivió un mal momento en el país europeo con su novia, cuando caminaban de la mano. “En la Argentina me sentía más segura de estar con una chica que acá”, expuso.

Doman habló en varias ocasiones de su única hija mujer y compartió el orgullo que siente por ella por su elección de vida. “Ella es quien me marca: 'Fíjate tal o cual declaración. Eso que dijiste, yo no iría por ahí'. Se encarga de ajustarme la corbata. Y por supuesto, quien me empuja a hacer la carrera universitaria de la deconstrucción”, aclaró en Infobae.

El conductor no pudo evitar los elogios para su hija Coco, que lo ayuda en todo lo que puede, incluso en la distancia: “Lo que hizo con su vida personal es una maravillosa lección para nosotros, los grandes, los que aún llevamos vestigios de una mentalidad antigua”, admitió el periodista sobre las enseñanzas que le deja la joven.