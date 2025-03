Una turista canadiense denunció que fue víctima de una salvaje agresión en un hotel de Cuba

Es que, unos treinta minutos después, el hombre volvió a aparecer de manera intempestiva desde el otro lado de la barra y, sin mediar palabra, la golpeó tanto a ella como a su marido.

Jardine esperaba que el personal de seguridad del complejo abordara al agresor y lo controlara, pero no solo que eso no sucedió, sino que lo dejó volver a su habitación. “El personal del hotel inicialmente no trató esta situación con urgencia”, acusó la mujer golpeada.

La intervención de la Embajada de Canadá y la demora de la Justicia local

Ante esa presunta inacción, la turista canadiense informó sobre la situación a la Embajada de Canadá. Fue recién allí, indicó, que desde el complejo tomaron la situación en serio.

La turista agredida reveló, además, que las llamadas que intentó realizar a la Policía se desconectaban cuando mencionaba el nombre del complejo. Finalmente, logró que las autoridades la escoltaran hacia el centro de urgencias donde fue tratada por sus lesiones y también de regreso hacia el hotel.

Jardine contó que, esa misma noche, la Policía le tomó declaración y le preguntó si iba a presentar cargos, lo cual aceptó. De todos modos, expresó que la intervención de los oficiales de Justicia se demoró más de la cuenta.

“La falta de transparencia y apoyo tanto del hotel como de las autoridades locales es profundamente preocupante. El hombre responsable del asalto sigue en las instalaciones del complejo, según el personal, lo cual es increíblemente preocupante por mi seguridad y la de otros invitados”, escribió la mujer el día que ocurrió aquel hecho.

“Miedo y pánico”: las sensaciones de la turista al reencontrarse con el agresor

Jardine realizó una actualización de los hechos, dos días después de que se produjeron. La canadiense aclaró que el atacante no era un ciudadano cubano, sino otro turista que se alojaba en el complejo (más tarde le confirmaron que es de su misma nacionalidad) y con quien volvió a encontrarse durante su estadía.

“Las emociones que siguieron fueron abrumadoras: mi cuerpo tembló de miedo, y experimenté un fuerte ataque de pánico. Es un momento que nunca olvidaré”, destacó la mujer.

Como aún no había sido contactada por las autoridades, Jardine decidió acudir a la comisaría, no sin antes dejar su contacto en la recepción del hotel para que se contactaran con ella si el agresor volvía a aparecer. Los cortes de luz y la falta de oficiales que hablaran su idioma hicieron las cosas todavía más lentas.

Varadero.jpg La turista canadiense fue agredida en un hotel all inclusive de Varadero, en Cuba.

Después de algunas horas, les confirmaron que el informe había sido dejado en el hotel y decidieron emprender la vuelta. Pero al llegar, se encontraron con una situación que los terminó de indignar.

“Me devastó ver al acusado hablando tranquilamente con el mismo representante de servicio al cliente que me aseguró que llamarían cuando llegara la policía”, indicó la mujer.

Luego de tomarle declaraciones nuevamente, les aseguraron que el atacante no “volvería a molestar”, aunque esa resolución no terminó de conformarla a ella ni a su marido.

“Esta situación no es algo para ignorar como un ‘incidente menor’. Me dijeron que como no tenía huesos rotos ni puntos de sutura, el caso se considera una ‘lesión menor’, fue absolutamente irritante”, aseguró Jardine.

Los contratiempos de la turista canadiense para volver a su país

Los problemas para la pareja de turistas canadienses no finalizaron allí, porque un representante de la empresa a la que contrataron para realizar el viaje les informó que debían conseguir un certificado médico que indicara que la mujer estaba “apta para volar”, debido a sus lesiones. En caso contrario, no podría abordar su vuelo.

Después de solucionar este requisito de último momento, y antes de emprender el regreso, Jardine manifestó que debió sortear una última situación incómoda en el complejo.

“Lo que añadió a este trauma fue un encuentro hostil con un empleado del hotel que me criticó por publicar mis experiencias. En lugar de empatía o preocupación, me encontraron con la defensiva, lo que me hizo sentir aún más aislado en una situación ya desgarradora”, comentó.

Y completó: “Los que me conocen saben que no seré silenciada, ni me echaré atrás. Justicia es lo que busco, no sólo para mi propia paz mental, sino con la esperanza de que nadie más tenga que soportar lo que he pasado”.

En los últimos días, a casi tres semanas de aquel incidente y ya de vuelta en Ontario, ciudad canadiense donde reside, Jardine habló con un medio local. Todavía tenía secuelas en su ojo producto del puñetazo.

Su abogado defensor penal, Joseph Neuberger, dijo a CTV News que Jardine no puede presentar cargos en Canadá y que solo puede localizar al presunto agresor.

"Debido al derecho internacional, no puede presentar ninguna acusación penal contra él en Canadá, ya que la jurisdicción es Cuba. Una vez en Canadá, su único recurso, si conociera los datos personales, el nombre, la dirección, etc., del individuo, sería iniciar una acción civil por agresión", indicó.

La mujer golpeada solo pretende justicia. "Es repugnante que alguien pueda hacer esto, y sabiendo que es canadiense y que también puede hacerlo. Todo esto no está bien. Quiero que este hombre rinda cuentas por lo que me hizo", subrayó.