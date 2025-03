"No hay nada peor": un famoso conductor de TV habló sobre la muerte de su hijo

“ Penso en él todos los días . Cuando tenía veintitantos años, tuvo problemas con las drogas. Dios mío, lo metí en rehabilitación muchísimas veces", expresó emocionado y a la vez agregó: " Volvía genial y luego volvía a empeorar. Empeoró muchísimo. Al parecer, no era heroína. Terminó consumiendo fentanilo y eso lo mató”, expresó.

Rick junto a su hijo en un sentido posteo tras su fallecimiento. “Siempre estarás en mi corazón. Te amo Adam”.

La dura frase del famoso conductor

“Cuando perdés un hijo, en las circunstancias que me tocó a mí, dudas de todo. Te preguntas: ¿Podría haber hecho algo diferente?. ¿Y si lo hubiera encerrado en mi camioneta para llevarlo hasta Oregón, donde no hubiera conseguido drogas? Te pasan mil cosas por la cabeza. No hay nada peor que perder a un hijo”, sentenció.

720 (27).webp

Por otra parte, Rick asegura que aprendió a valorar los recuerdos positivos de su hijo y a crear aún más con sus hijos y nietos.

“Pienso en los buenos momentos y en mis otros hijos. En mis cuatro nietos, dijo Rick. “Aprecia lo que tenés, porque no siempre lo tendrás. Simplemente disfruta con tu familia y tus amigos. No es tan difícil ser feliz”.

La historia de Rick Harrison

Rick Harrison es un empresario y personalidad de la televisión estadounidense, conocido principalmente por ser el dueño de la tienda de empeño Gold & Silver Pawn Shop en Las Vegas y la estrella del programa El Precio de la Historia (Pawn Stars en inglés), emitido por el canal History.

Nació el 22 de marzo de 1965 en Lexington, Carolina del Norte, EE.UU. Desde joven mostró interés por la compra y venta de artículos de valor, especialmente después de abandonar la escuela secundaria. En 1981, su padre, Richard Benjamin Harrison (conocido como "El Viejo"), fundó Gold & Silver Pawn Shop en Las Vegas. Rick trabajó con él desde temprana edad y se convirtió en un experto en artículos históricos, antigüedades y objetos de colección.

Durante los años 2000, Rick intentó vender la idea de un reality show basado en su tienda de empeño. Finalmente, en 2009, History Channel lanzó El Precio de la Historia, que rápidamente se convirtió en un éxito. El programa muestra la compra, venta y evaluación de objetos históricos, con Rick y su equipo analizando el valor y la autenticidad de cada artículo.

El programa ha sido uno de los más populares del canal History y ha impulsado la carrera de Rick como empresario y figura mediática. Además de la tienda de empeño, ha diversificado sus negocios y ha escrito un libro titulado License to Pawn (2011), donde relata su vida y experiencias en la industria del empeño.