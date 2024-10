El hijo no reconocido de Martín Demichelis contó cómo lo trata Eva Anderson

Facundo Bono , el hijo no reconocido de Martín Demichelis , rompió el silencio y contó la historia de su vida. Además de hablar sobre la relación con su padre, se refirió al vínculo que pudo construir con sus hermanos, Bastian, Lola y Emma Demichelis, los hijos que el ex director técnico de River tuvo con Evangelina Anderson .

Después de que el tema saliera a la luz, el cordobés decidió blanquear lo que le pasaba. “Sí, soy el fucking bastardo primogénito de Martín Demichelis. No es algo nuevo para mí. Creo que lo peor ya pasó. La duda no me dejaba dormir, me destrozaba por dentro. La trompada más dura era verme al espejo y entender que vivía en una realidad sujeta a la mentira”, reflexionó.