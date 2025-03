Que cantante visitó a Javier Milei y despertó rumores

image.png

"La cantante Daniela estuvo ayer en Casa Rosada, el presidente no estaba. Ella tiene una buena relación con Karina Milei. De hecho, estuvo en su show. Llegó 15:10 y se retiró a las 16:29", escribió el periodista en su perfil en X.

El fuerte cruce entre Yuyito González y Carmen Barbieri

El presidente Javier Milei fue orador en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington y en medio de su discurso, se escuchó la voz de una mujer que le gritó "te amo" al presidente de Argentina y se especuló que habría sido su novia, Amalia Yuyito González.

Lo cierto es que en diálogo con el ciclo Mañanísima, El Trece, la ex vedette aclaró que fue una persona del público quien exclamó eso en el evento y se terminó cruzando unos segundos con Carmen Barbieri. "Una señora del público le grita a Javier I love you y él en medio de su discurso le dice a esta persona que no se identificó: mee too (yo también)", explicó Yuyito.

image.png

Y agregó: "Vi el video después varias veces y me dio mucha ternura él, es muy amoroso. Y después él reflexiona y dice: 'está mi novia acá en mi costado' y me pone las manos así como pidiendo disculpas. ¿Se entiende lo que digo?".

"También se entiende que sos celosa, porque me parece que es por celos...", le marcó Carmen. A lo que Yuyito reaccionó: "No paren, no me metas etiquetas de celosa porque no lo soy". "No te puse etiquetas, fue una pregunta simpática, no te enojes", le aclaró la conductora ante el enojo de Yuyito. Y luego ella comentó: "Yo jamás en la vida hubiese interrumpido al presidente de la Nación para gritarle te amo en semejante convención".

Y apuntó contra las críticas que recibe la pareja desde que comenzaron el romance: "Desde hace un año se intenta hacer daño con lo que tiene que ver con mi pareja, pocas veces escuché cosas lindas o de apoyo. No sé si es envidia, rareza... Todo se toma para mal. Nosotros nos terminamos riendo a pesar de que es molesto estar aclarando todo. Tuvo que hacer un tuit para aclarar para que su mujer no quede como una ridícula", concluyó Yuyito González.