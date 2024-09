Un ex River apuntó contra Martín Demichelis: "Pensé que me iba a bancar"

En diálogo con el diario Olé, el defensor de 22 años habló sobre su salida de River y la difícil relación con Martín Demichelis, actual entrenador del club. Lecanda explicó cómo se preparó para regresar al club de sus amores y su deseo de ganarse un lugar en el equipo. "No me fui de vacaciones porque quería quedarme en River. Un par de días antes de la pretemporada nos hicieron los exámenes atléticos y mis resultados fueron muy buenos, tanto que Demichelis me dijo que me olvidara de lo que me había dicho antes y que iba a ir a la pretemporada", contó Lecanda, refiriéndose a que en un primer momento no estaba en los planes del DT.

Sin embargo, lo que parecía un logro, terminó siendo un duro golpe. Durante uno de los primeros entrenamientos de la pretemporada, Lecanda sufrió una grave lesión: "Lo fui a marcar a Palavecino, escuché un ruido y se me empezó a salir la rodilla de lugar. Un par de minutos después me tiré al piso y Pedro Hansing (médico del club) me dijo que me había roto los ligamentos cruzados".

Demichelis 2.jpg Tomás Lecanda

La lesión que sufrió Tomás Lecanda

Esta lesión lo dejó fuera de la cancha por un largo tiempo, afectando no solo su carrera, sino también su estado anímico. A pesar de haber realizado su rehabilitación con dedicación, Lecanda no recibió el apoyo que esperaba por parte de Demichelis. "Me molestó porque pensé que me iba a bancar hasta fin de año por todo lo que había dicho en la pretemporada y lo que me había pasado. Hice todo lo que debía hacer, pero me dijo que no me iba a tener en cuenta y que tenía que buscar club", expresó con decepción el joven defensor.

Además, Lecanda reveló que pidió al entrenador jugar algunos partidos en Reserva para poder mostrarse antes del mercado de pases, pero la respuesta fue negativa. "Le pedí que me dejara jugar un par de partidos en Reserva para poder demostrarme antes de que se abriera el mercado de pases, pero no me dejó", concluyó.