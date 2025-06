Flor Jazmín Peña habló de la foto subida de tono de Nico Occhiato

image.png

Nico Occhiato reveló un secreto íntimo de Flor Jazmín Peña en la cama que la incomodó

Teniendo en cuenta que comparten tiempo junto en Luzu TV, es inevitable que cada tanto Nico Occhiato ventile situaciones íntimas de la convivencia con Flor Jazmín Peña. Ante esta situación, sorprendió a todos con su anécdota que llegó a incomodar a su pareja, ya que la dejó expuesta como una persona asustadiza.

Todo comenzó cuando Nico Occhiato reveló que Flor Jazmín Peña suele ser muy propensa al temor, por lo que en varias situaciones de la vida cotidiana se la encuentra en un estado de pánico o temerosa. Es por eso que contó una de las últimas veces que se sorprendió con esta actitud.

image.png

“Flor tiene un tema. Hay cosas que no le dan nada de miedo y otras que le dan por demás. Se asusta mucho. Por ejemplo, voy a comprar algo y cuando vuelvo se asusta”, confesó para exponer a su pareja con el nivel de temor que tiene, por lo que la marcó como muy sensible.

Tras las acusaciones, Flor Jazmín Peña reveló que en los últimos días vivió una situación de tensión ya que su pareja se suele aparecer sin previo aviso: “Lo encuentro en lugares. El otro día salí de bañarme. Estaba completamente en bolas, abro la puerta y en la oscuridad había una persona, acostada y desnuda”.

Con su humor característico, Nico Occhiato retrucó que él simplemente se encuentra en la comodidad de su hogar. “No hay un tipo, soy yo en mi pieza”, lanzó entre risas para exponer nuevamente a su pareja por los distintos temores que le surgen de forma constante.