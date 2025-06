La durísima acusación de Andrea Rincón contra Ale Sergi sobre el noviazgo que vivieron

Lo cierto es que el vínculo comenzó con una pasión avasallante. Se conocieron el 4 de enero de 2014 en el boliche Molino Rojo de Villa Carlos Paz, donde Miranda! se presentaba. Rincón contó en ese momento que “no fue lo que me dijo, sino lo que me hizo esa noche, lo que me enamoró de él”, mientras que Sergi declaraba públicamente: “Me gusta su perfil como vedette… En realidad me gusta su perfil, su costado, su espalda, sus piernas”.

Durante algunos meses fueron tapa de revistas y estrellas de programas de televisión. Se mostraban enamorados, hablaban de casamiento y hasta de tener hijos. Incluso trascendió que el cantante se tatuó su nombre en el pecho. Pero con la misma velocidad que se encendió, el romance terminó envuelto en dolor.

Andrea Rincón reconoció que no fue solo ese vínculo el que le dejó marcas: “Las últimas parejas después de separarme me hicieron maldades. Uno se tatuó mis ojos y le hizo lágrimas de sangre. Yo siento que se quedan ensañados”. Y volvió a referirse al músico: “Fue violento conmigo, aún después de la separación”.

Rincon 2.jpg Andrea Rincón y Ale Sergi

Andrea Rincón habló de su relación con Ale Sergi

Con una mirada introspectiva, lamentó el trato que recibió de los medios durante aquella etapa: “Lo loco es que la prensa se acuerda de las cosas que hice yo, que fui la única que pagué el precio. Tuve que correrme de los medios, internarme y quedarme sola. Después él volvió conmigo”.

Más allá del dolor, la actriz asegura haber aprendido y decidido cambiar su historia: “Siento que estuve silenciada mucho tiempo por no generar conflicto. ¿Por qué tengo que bancar violencia de tipos para no tener problemas?”. Hoy, desde otro lugar emocional, afirma que eligió el silencio judicial pero no el silencio emocional: “No hice denuncias. Pero ya está, hay que aceptar cuando una mujer no te ama más y cuando una mujer decide terminar una relación”.

“Yo le pedí disculpas públicamente. A mí él nunca me pidió disculpas, yo me quedé solita bancando todo”, expresó en otro momento de la entrevista, dejando en evidencia que la carga de lo vivido no fue compartida.