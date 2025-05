Espectáculos La Mañana Andrea Rincón Andrea Rincón reveló por qué rechazó a todos los que le pidieron casamiento

La actriz y modelo no ha tenido mucha suerte en las cuestiones del amor, y ahora, luego de una fuerte introspección, habló sobre el tema.







Andrea Rincón

En una de sus entrevistas más sinceras y conmovedoras, Andrea Rincón se animó a hablar sin filtros sobre uno de los temas más sensibles de su vida: el sueño de formar una familia y las dolorosas relaciones que la marcaron en ese camino. Invitada al ciclo Puro Show, la actriz abrió su corazón y compartió detalles desconocidos de sus vínculos pasados, marcados por la violencia, la manipulación emocional y la frustración de no poder concretar su anhelo más profundo.

“Mi sueño más grande es formar una familia y tener hijos”, confesó Andrea con la voz quebrada. Esa ilusión, que para muchos es fuente de alegría, se convirtió para ella en una trampa emocional de la que tardó años en salir. “Entonces, para tener ese sueño, me aguanté que me golpeen, hombres psicópatas y narcisistas, y yo no los soltaba porque se me desmoronaba mi sueño”, explicó con crudeza.

Embed Andrea Rincón habló de sus ex parejas Lejos de quedarse en el rol de víctima, la actriz hizo un ejercicio de introspección y apuntó a las estrategias de manipulación que usaron algunos de sus ex. “Esas personas no son tontas, se te arrodillan con un anillo... no es casualidad que todas mis exparejas me propusieron casamiento, porque saben lo que quiero, que mi talón de Aquiles es la familia, el casamiento y un hijo”, reveló.