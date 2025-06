Ángel de Brito contó por qué todos odian a Mario Pergolini en el mundo de la TV

image.png

“Con Mario no nos conocemos, no tengo vínculo, es super interesante, muy inteligente y muy malo, me divierte”, lanzó, entre risas, aunque dejando en claro que no le pasa desapercibido el estilo filoso del referente de Vorterix. “Siempre es interesante lo que dice”, agregó, dejando la puerta abierta a una doble lectura de sus palabras.

El comentario de Ángel de Brito sobre Mario Pergolini

Mientras comentaba al aire los mensajes de sus seguidores, Ángel de Brito fue mucho más allá y ventiló una anécdota explosiva: “Mario la agarró del cuello a Marcela Tauro. Sí, eso pasó”. Y enseguida apuntó al vínculo de Mario Pergolini con su entorno laboral: “Los tipos que laburan con él lo odian todos. ¡Lo que es la vida! Ni uno que lo quiera”.

De Brito también aprovechó para recordar cómo nació el fenómeno CQC, entre conflictos legales y luchas de poder: “CQC empezó así, a los ponchazos. Llevaron ideas y, al no tenerlas registradas, le quedaron a los dueños. Los que se fueron solos fracasaron, salvo Andy (Kusnetzoff), que pudo hacer algo y una marca”.

image.png

Con su estilo filoso y sin filtro, Ángel de Brito volvió a demostrar por qué es una de las voces más punzantes del espectáculo. Mientras tanto, los televidentes están atentos al esperado regreso de Mario Pergolini a El Trece.