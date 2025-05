Mario Pergolini destruyó a Riquelme por haber contratado, otra vez, a Miguel Ángel Russo para Boca

Desde su espacio en el programa “Paren la mano”, Pergolini lanzó una serie de reflexiones sobre el nuevo ciclo de Russo. “Lo quiero mucho. Es una persona de las que casi no hay en el fútbol, un caballero. He hablado con él. Me fumó a mí en la concentración cuando Boca le gana a Vélez, seis y pico, fui yo en el micro con ellos. Y un caballero. Aún sabiendo que no sé un carajo del fútbol como saben estas gentes”, comenzó diciendo con tono entre elogioso y crítico.