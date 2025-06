Baby Etchecopar vaticinó el peor futuro para Mario Pergolini

"No me cae bien para nada. Es un tipo que se rio de todo el mundo, se sentaban tres tiempos y te destruían en una pantalla. Son tipos que han dañado más de lo que han construido", respondió el entrevistado ante la pregunta sobre su parece sobre Pergolini. Para explicar su antipatía hacia el empresario de medios, el conductor recordó una ocasión en la que Pergolini informó, a modo de broma, el falso fallecimiento de Etchecopar. Esto llegó a los oídos de la madre del periodista que se encontraba internada justamente debido a un problema cardíaco y complicó su cuadro.

Baby Etchecopar.jpg

"Ojalá que le vaya como le vaya, no creo que valga lo que le pagan. ¿Sabés que pasa? Que la generación de Pergolini ya aprendió a conocerlo (...) Se dieron cuenta que a veces, de algunos negocios, los únicos que salen ganando son los que mienten", concluyó muy filoso Etchecopar.

mario pergolini.png

El consejo que dio Mario Pergolini a Boca para salir del pozo

Mario Pergolini, histórico conductor televisivos de programas no involucrados directamente con el deporte, fue un aliado de Juan Román Riquelme en las elecciones que ganaron hace años junto a quien fue presidente de Boca Jorge Amor Ameal. Sin embargo, en medio de la gestión esa relación se partió en mil pedazos y hoy las críticas de Pergolini son una constante ante la gestión escasez de resultados deportivos que satisfagan a los hinchas xeneize en la gestión de Riquelme como presidente.

Luego del despido de Fernando Gago de la dirección técnica, el sexto en la gestión de Riquelme como presidente, Pergolini apuntó sin escrúpulos y lanzó un mensaje directo al presidente del club: "Que Riquelme ponga un manager porque él no sabe comprar, él no sabe de fútbol. Sabía jugar al fútbol, pero no sabe de fútbol", dijo en radio Vorterix.

Y agregó: "¿No sabés que no echamos gente después de un clásico? Al pedo, ya sé que es al pedo, pero no lo hacemos. Es una de las pocas cosas que nos quedan. No tenemos nada. No nos dejan ni folclore".