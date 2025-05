La vuelta a Canal 13: cómo será el nuevo programa de Mario Pergolini

image.png

Sin dar demasiados detalles, tanto la periodista como fuentes cercanas al canal dejaron en claro que se limaron los detalles para su regreso. En el último tiempo, había sido muy mencionado en dicha señal como posible conductor del formato adaptado de American Idol, sin embargo, no fue más que un rumor que quedó allí.

El consejo que dio Mario Pergolini a Boca para salir del pozo

Mario Pergolini, histórico conductor televisivos de programas no involucrados directamente con el deporte, fue un aliado de Juan Román Riquelme en las elecciones que ganaron hace años junto a quien fue presidente de Boca Jorge Amor Ameal.

Sin embargo, en medio de la gestión esa relación se partió en mil pedazos y hoy las críticas de Pergolini son una constante ante la gestión escasez de resultados deportivos que satisfagan a los hinchas xeneize en la gestión de Riquelme como presidente.

image.png

Luego del despido de Fernando Gago de la dirección técnica, el sexto en la gestión de Riquelme como presidente, Pergolini apuntó sin escrúpulos y lanzó un mensaje directo al presidente del club: "Que Riquelme ponga un manager porque él no sabe comprar, él no sabe de fútbol. Sabía jugar al fútbol, pero no sabe de fútbol", dijo en radio Vorterix.

Y agregó: "¿No sabés que no echamos gente después de un clásico? Al pedo, ya sé que es al pedo, pero no lo hacemos. Es una de las pocas cosas que nos quedan. No tenemos nada. No nos dejan ni folclore".