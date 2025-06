Tregua entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof: ahora la tensión está en el armado de listas

El escueto llamado del martes rompió el hielo. Se cortaron cinco meses de silencio profundo. El encuentro del jueves sirvió para que la ex presidenta mostrara su voluntad de acordar y el Gobernador plantee la necesidad de no tener oposición interna en su propio gobierno. Pidió aplicar la lógica. Que no le pateen en contra los propios.