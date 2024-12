Iván Noble sorprendió al hablar sobre el inesperado final de su carrera

Sin embargo, el cantante no ocultó su opinión crítica sobre la idea del "rockstar". "A mí el concepto de rockstar siempre me pareció una tontería. Si sos Axl Rose o Mick Jagger, está bien, pero ¿en Argentina? Salvo Charly García, que lo vivió, los demás somos tipos que hacemos canciones". Con su característico humor ácido, agregó: "Cuando tenés 25 años y una banda de rock que empieza a funcionar, es muy divertido. Pero cuando llegás a los 50, ya pensás más en pedir turno con el urólogo".

Iván Noble reveló cuándo piensa retirarse de los escenarios

La conversación tomó un giro inesperado cuando Iván confesó que tiene planes de retirarse de la música en un futuro cercano. "Dentro de dos años", aseguró, aunque luego matizó: "Haciéndolo muy de vez en cuando, solo cuando realmente tenga ganas. Pero viste cómo es la vida, después se caga de risa de tus planes".

Lejos de expresar cansancio o frustración, sus palabras dejaron entrever un deseo genuino de buscar una vida más tranquila. "Cada vez me gusta más estar puertas adentro. No me interesa esa presión de ‘hay que sacar un disco, hay que salir a tocar’. La música me gusta, pero no se me va la vida en eso".

El músico dibujó un futuro ideal: pocos shows al año, una casa en la playa, tardes escribiendo y una vida lejos del ruido de los escenarios. "Me imagino en la playa, engordando sin culpa, mirando atardeceres, bebiendo algo rico y escribiendo. Por ahí cada tanto iré a cantar", compartió.

Iván Noble, un legado de rock y shows

Iván Noble, conocido por liderar una de las bandas más emblemáticas del rock argentino en los años 90, ha dejado una marca imborrable en la escena musical. Sin embargo, en esta nueva etapa, parece querer dejar atrás las luces y los aplausos para centrarse en una existencia más sencilla y personal.

Aunque sus palabras no confirman un adiós definitivo, sí plantean una transición en su carrera y en su forma de entender la música y el espectáculo. Con su característico tono irónico y reflexivo, Iván dejó un mensaje claro: el éxito no siempre se mide en hits o estadios llenos, sino en la paz que uno encuentra en los pequeños placeres de la vida.