Por qué Julieta Ortega no quiso tener hijas mujeres

"Es una mirada que heredé de una madre bella y que era estricta consigo misma, que yo no me puedo sacar de encima. Yo me miro así y miro a las otras mujeres así", comenzó Ortega, revelando una verdad que muchas mujeres comparten pero pocas articulan con tanta claridad. La actriz explicó que esta percepción estricta y autoexigente influyó en su deseo de no tener una hija mujer.