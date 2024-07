Cristian U firmó quién será el ganador de Gran Hermano: "Ya lo sé"

"Me acabo de levantar y ooooo sorpresa , EMA BEACH finalista , me gusta y banco" publicó el muchacho de Barracas en sus redes sociales, donde es seguido por un nutrido grupo de "Talibanes", tal el nombre que recibe su fandom. Según él, la unión de sus fanáticos con los de Furia tuvo gran responsabilidad en buena parte de los triunfos que fue acumulando Furia a lo largo de la competencia.

image.png El posteo de Cristian U.

Para Cristian U, una de las mayores virtudes de Emma fue que "se supo reinventar todo el tiempo". En base a ese pensamiento, anticipó que "creo que ya sabemos quien gana Gh 2024!! Felicitaciones!!!!". Sin embargo, el ex paseador de perros no dejó de mencionar a otro de los finalistas, dando a entender que ocupará el segundo lugar en una hipotética tabla de posiciones. "Pd: Aunque no voy a negar que Bauti también me caía bien!". Obviamente, el podio se completaría con Nico Grosman.

Cómo será la gran final de Gran Hermano 2023

Este domingo finalmente conoceremos al ganador de la presente edición de Gran Hermano, exitoso reality de la pantalla de Telefe. Este año, la gran definición de la competencia de la casa más famosa del país viene con algunas particularidades.

En primer lugar, GH tendrá tres finalistas y no cuatro como tuvo casi siempre. Los que llegaron a la instancia decisiva -y completarán la estadía desde el primero hasta el último minuto, ya que son tres "originales"- son Bautista Mascia, Nicolás Grosman y Emma Vich, dos del gru po de los "bro" y uno que siempre hizo juego propio si bien fue aliado de Furia durante mucho tiempo.

image.png

En un momento de la semana entratarán tres jugadores para acompañarlos y hacer campaña a su favor, y se estima que también podrán recibir la visita de algún familiar para que los apoye. A diferencia de lo que sucedió en gran parte de las galas de eliminación, el voto será positivo. Es decir, la gente deberá mandar mensajes para decir "quién quiere que gane Gran Hermano" y no el voto en sentido negativo para decir "quién querés que pierda y se vaya de la casa".

Por último, esta será la segunda vez en la historia del reality en la que a la final no ha llegado ninguna participante mujer. La primera vez que esto sucedió fue en la sexta edición, la del 2011. En aquella oportunidad, Cristian U se consagró campeón del reality en una final que compartió con Emiliano Boscatto, Martín Anchorena y Martín Pepa.