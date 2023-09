La carta de despedida que Iván Noble le dedicó a Silvina Luna: "Hermoso corazón"

Si bien la pareja nunca confirmó el romance, en ese entonces se los vio juntos muchísimas veces a lo largo de la breve pero intensa relación que mantuvieron. Noble se había separado de Julieta Ortega, a fines de 2009 tras después de siete años de pareja y un hijo en común: Benito. Silvina acababa de terminar su relación con su ex, Martín.

A los pocos meses de ambas rupturas comenzó el rumor de romance entre Iván y Silvina. Ellos no hablaban al respecto, pero tampoco se ocultaban. Se mostraban como una pareja sólida. Silvina lo acompañaba a sus shows y se los veía felices en la noche porteña.

SILVINA LUNA.jpg Iván y Silvina estuvieron en pareja en el año 2010.

Por aquel entonces a la hija de Palito Ortega no le cayó para nada bien el vínculo del padre de su hijo con Silvina. “Por supuesto que cuando me enteré no me gustó nada”, reveló Julieta Ortega en ese momento. Y luego contó que cuando conoció a la nueva novia de su ex, cambió de idea. Entonces le dijo a Iván: “’Estuve con Silvina Luna, es divina‘”. Él, con tranquilidad, le respondió: "¿Viste? Yo te dije”.

El amor fue tan apasionado como fugaz. En junio del 2010, pocos tiempo después de que se los viera juntos por primera vez, Silvina confirmó que su relación se había terminado. Iván recuerda con inmenso cariño a la actriz y lo dejó en claro con sus sentidas palabras de despedida.