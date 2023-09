El emotivo homenaje de Fer Dente a Silvina Luna tras su fallecimiento

Embed

“Ustedes saben que somos un programa que no es coyuntural, no es un programa que siga la agenda de lo que va pasando. Pero hoy me pareció, nos pareció, que era una obligación detenernos un segundo antes de hacer nuestro programa como todas las noches. Estamos todos muy shockeados con la pérdida de Silvina”, explicó Fer Dente.