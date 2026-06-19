Juanita Tinelli desmintió la denuncia por violencia de género

La hija de Marcelo Tinelli publicó una historia en Instagram negando haber hecho la denuncia y habló con la prensa.

Hace algunas semanas, Juanita Tinelli quedó envuelta en un escándalo por un hecho violento registrado en un boliche donde su expareja Bautista Cuiña le habría propinado un golpe. Debido a eso, los rumores indicaban que la hija de Marcelo Tinelli había hecho la denuncia por violencia de género.

Sin embargo, a través de las redes sociales, confirmó en las últimas horas que no hizo la supuesta denuncia: "No realicé una denuncia, no tengo botón antipánico y tampoco viajaré al mundial", dijo en una historia de Instagram donde confirmó que a su vez está "muy tranquila".

A su vez, por el mismo medio, se burló de los comentarios de un usuario de Instagram que la llamó lanue "nueva Britney Spears argentina" por sus conductas.

Juanita Tinelli negó la denuncia por violencia

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas tras la aclaración de Juanita, "la llamada a la policía y la primera declaración de parte de Juanita existieron" y que, a su vez, "el parte policial de aquella noche indica que "la damnificada Juana Tinelli, quien refirió que momentos antes su expareja,le habría propinado un golpe en el rostro".

Sumado a estas afirmaciones en sus redes sociales, Juanita habló con la prensa y negó la información: "Estoy bien, no hice ninguna denuncia".

"No me molesta hablar de la situación. Pero esto es muy invasivo", contestó a la salida de la obra teatral Sex sobre la supuesta situación de violencia de género.

Además lanzó una fuerte frase contra su exsuegra, madre de Bautista: "Que siga vendiendo electrodomésticos".