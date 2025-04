Marcela Tauro contó el dato más fuerte de la separación de Javier Milei y Yuyito González

La separación de Yuyito González y Javier Milei podría convertirse con el correr de las horas en el escándalo más fuerte de la semana. Desde hace tiempo se venía hablando de la conflictiva relación entre la ex vedette y el presidente de la Nación, pero fue recién este lunes 21 de abril en Empezar el Día cuando ella confirmó la ruptura . Ahora, Marcela Tauro compartió un dato tremendo.

Yuyito González.jpg

Pero hay más: Tauro aseguró que habría una mujer que detonó la separación de Yuyito con Milei, aunque no sería alguien que esté teniendo una relación amorosa con el presidente ni que tampoco se trata de una infidelidad. “No habría tercera en discordia porque el presidente no estaría saliendo, pero sino que sería amigo de alguien, de una señorita”, explicó la periodista.

Una tercera en discordia: la posible razón detrás de la separación de Javier Milei y Yuyito González

Por otro lado, Marcela Tauro también explicó el reclamo que Yuyito González le habría hecho a esta mujer en cuestión: “Lo que me llegó es que Amalia está celosa, habría estado celosa en esta última semana y se habría comunicado con esta señorita y no la atendió, pero ella le habría dejado a la señorita unos audios”.

La misteriosa mujer, cuyo nombre Tauro dice tener aunque sin revelarlo, habría realizado una serie de publicaciones en redes sociales que llamaron la atención de todos. Fue entonces cuando pasó a leer algunas de las indirectas que le habrían llegado a Yuyito: “El audio y las llamadas son las huellas que dejás”, “Hace siete meses estaba de vacaciones visitando a mi hermano en Capri, qué ganas de estar ahí lejos de la berretada local”.

Yuyito 1.jpg

La lista siguió con otras frases como “Las mallas se lucen en la pileta o en el mar, se supone” y “Cuánto más me atacan, más me fortalecen”. De hecho la panelista de Intrusos aseguró que la mujer le habría respondido a la exvedette con otra indirecta: “Tus amenazas me hacen cosquillas, igual es de mal gusto para tu comunidad, tan santita que sos”.

Lo cierto es que, si bien Marcela no dio nombres al respecto, una nueva guerra explotó delante de las narices de Yuyito y Milei. La ruptura está sentenciada, y ambos están lejos de los tiempos felices en los que aseguraban tener.