Mario Pergolini le dio un duro palo a una figura que acaba de ser despedida de eltrece

"Es la televisión actual, antes por respeto eran tres meses. Ahora te contratan y te dicen 'la semana que viene te echamos', así ya pueden empezar a llorar. Yo, como soy más bicho, dije 'mínimo tanto tiempo'", manifestó Pergolini.

Qué pasó con el programa de Homero Pettinato en eltrece

Homero Pettinato quedó afuera de El Trece a dos semanas de debutar con Reacción en Cadena y habló al respecto. Si bien algunas versiones aseguraban que el rating de su programa podía poner en peligro su continuidad en el canal, desde Intrusos finalmente confirmaron la noticia de su despido.

"El viernes se levanta Reacción en cadena, un programa de juegos que estaba en la tarde de El Trece. Un programa que debutó con 3.2 de rating, un número bastante complicado para la pantalla de El Trece y para un debut. Se esperaba más", anunció el periodista Adrián Pallares.

"Adrián Suar lo llamó a Homero Pettinato y le comunicó el levantamiento", agregó el conductor. Además, desde el canal ya confirmaron que "el lunes 14 de julio cambiará la programación de las tardes y del prime time" tras la llegada de Guido Kaczka con su nuevo programa y el debut de Mario Pergolini. Sin embargo, deberán volver a modificar sus planes tras el levantamiento del ciclo del streamer.

"A fin de mes (31 de julio), cuando se levante el programa de Canosa, va a ir en su lugar Guido con Los 8 Escalones. Van a reacomodar la tarde. Media hora más de Canosa, y media hora mas para Cuestión de peso", informó Rodrigo Lussich.

Tras el revuelo, Homero Pettinato rompió el silencio y en diálogo con Intrusos manifestó: "Levantaron el programa, no sé por qué. Fueron decisiones de ellos, calculo que no funcionó. Yo me siento bien, estoy en un momento de mucho trabajo, este era un trabajo más y obviamente di lo mejor, pero a veces no encajas, o en la televisión, o con el público de ese momento, o con el formato, o simplemente no lo hiciste bien".