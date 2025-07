Mica Viciconte explicó por qué le cuesta tanto ensamblar la familia con Nicole Neumann

Sin embargo, desde su lugar como madre y como parte de la familia ensamblada que conforma hoy junto al ex futbolista y sus hijos, Mica no dudó en poner el foco en los límites que se cruzan cuando los adultos priorizan sus diferencias por encima del bienestar de los chicos. “En el caso de Wanda, la China… se perdió todo tipo de límite, como que se fue todo muy al pasto”, analizó.

En ese contexto, Mica trazó un paralelismo en el Wandagate y lo comparó con la situación que ella vivió durante mucho tiempo con Nicole y Cubero. “Lo mío fue un caos, no fue tan tranquila toda la parte vivida”, se sinceró, aunque acá también puntualizó sobre algo crucial: “Cuando la madre o el padre no colaboran, se hace más difícil”.

Mica Viciconte comparó la situación de la China-Vicuña con la de ella y Nicole Neumann

Lejos de quedarse en una opinión general, Mica Viciconte también habló de los permisos de viaje revocados a la China Suárez por parte de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, padres de los hijos de la actriz que se va a vivir a Turquía junto a Mauro Icardi.

“Me parece que los nenes no son rehenes de nadie. Si están estudiando en un lugar, no se puede… porque vos tenés un novio, agarrar e irte”, dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1944777657453097369&partner=&hide_thread=false Mica Viciconte opinó sobre la "China" Suárez en #PuroShow y habló sobre la dificultad organizativa de las familias ensambladas.@puroshowok pic.twitter.com/Pgd3fPUZVe — eltrece (@eltreceoficial) July 14, 2025

Esto obviamente también la llevó a hablar del crudo posteo que la China hizo contra Vicuña tras negarle el permiso de viajar con sus hijos, con gravísimas acusaciones hacia el actor. “Solo vi el posteo que hizo y me pareció desagradable. Después de ese comunicado no hay vuelta atrás, los archivos no se borran”, lanzó Mica, letal contra la ex Casi Ángeles.

Por último, cuando le preguntaron si dejaría a Luca al cuidado de Cubero para irse de viaje, Mica no dudó: “Sí, obvio. Tiene un padre presente, amoroso. Me quedo súper tranquila”. Aunque dejó claro que nada está librado al azar: “Tengo que pensar, ver… hay muchas cosas en juego”.