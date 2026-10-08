Moria Casán confesó su adicción y cómo hizo para resolverlo: "es peligroso"

La exvedette habló sobre una adicción que le genera preocupación desde hace tiempo y no se vio en la serie. De qué se trata.

Moria Casán necesita hacer una pausa, evaluar la situación y ponerle un freno a una adicción que desde hace tiempo la viene molestando. "Necesito hacer un detox" , dijo con contundencia cuando comenzó a hablar sobre el problema que atraviesa. Todos se quedaron sorprendidos en el pase previo al inicio de su programa por la revelación.

Es que ni siquiera en la serie de Netflix que lanzó sobre su vida cuenta detalles sobre esta situación. Cansada de su situación, decidió exponerlo públicamente ante los televidentes.

"Estoy dejando el celular y empecé a leer de vuelta porque era un papelón. ¡Papelón! Yo leía cuatro libros al mes y ahora me costaba llegar a uno. Sí, si, si si" , contó sobre la adicción al celular. La caída en las estadísticas de libros leídos fueron una alarma para la ex vedette.

Por otra parte, agregó: "Un día estaba viendo...y veo la cantidad de horas... y me había pasado cinco horas con el celular. Y dije "Qué es esto, mi amor? ¿Cómo me pudo atrapar así?".

En su relato, contó los motivos por los que lo usa demasiado: "Y... lo uso mucho para sinopsear, para trabajar, abro el celular y al instante tengo cosas de mi vida, del trabajo, al hacer tele en vivo siempre necesitás estar en contacto y si no estás igual todo el tiempo".

Ante estas señales, decidió dar un paso distinto para cambiar la situación: "Y bueno, dejo, guardo unas cuantas horas directamente apagado. Y el que se quiero comunicar conmigo de cosas urgentes que es mi familia lo que me interesa, saben. Ah y no saqué el teléfono de línea que me da como una ayuda. Mucha gente sacó el teléfono de línea y yo no, lo quiero conservar porque es como una ayuda para dejar el celular también".

"Hay que sacar esa costumbre. Por lo menos yo trato de hacer un detox del celular. El cuello te va a quedar que vas a tener que ir al quiropráctico. El dedo ya me duele, y eso que mi celular tiene lapiz. El celular también es para la validación ajena, y tanto para el hate como para los likes es peligroso. Estár buscando todo el tiempo la validación, y qué te importa estar mostrando que estás con el perro y que el perro hace caca. ¡Es insoportable! Pero bueno, caemos todos en esa. Yo ahora estoy tratando de hacer un detox", concluyó.